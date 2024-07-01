Франция — Бельгия — известны стартовые составы на матч Евро-2024

Килиан Мбаппе на Евро-2024. Фото: Reuters/Kacper Pempel

На чемпионате Европы по футболу продолжаются матчи первой стадии плей-офф. В рамках 1/8 турнира на стадионе "Дюссельдорф Арена" встретятся сборные Франции и Бельгии.

Тренеры Дидье Дешам и Доменико Тедеско уже назвали стартовые составы своих команд, сообщает официальный сайт УЕФА.

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Обе команды сумели одержать по одной победе в групповом турнире Евро-2024. Франция набрала 5 баллов, у Бельгии было 4 очка. "Трехцветные" вышли в плей-офф с первого места, а "красные дьяволы" заняли третью строчку в своем квартете.

Кевин Де Брюйне в матче против сборной Украины. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Составы на матч Франция — Бельгия

Франция: Меньян — Кунде, Упамекано, Салиба, Тео Эрнандес — Чуамени, Канте, Рабьо — Гризманн — Тюрам, Мбаппе (капитан).

Тренер: Дидье Дешам.

Бельгия: Кастельс — Кастань, Фес, Вертонген, Теате — Опенда, Онана, Доку — Де Брюйне (капитан), Лукаку, Карраско.

Тренер: Доменико Тедеско.

Матч начнется в 19:00 по киевскому времени.

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