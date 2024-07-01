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Известны стартовые составы на матч Франция — Бельгия на Евро-2024

1 июля 2024 18:22
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Франция — Бельгия — известны стартовые составы на матч Евро-2024
Килиан Мбаппе на Евро-2024. Фото: Reuters/Kacper Pempel
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

На чемпионате Европы по футболу продолжаются матчи первой стадии плей-офф. В рамках 1/8 турнира на стадионе "Дюссельдорф Арена" встретятся сборные Франции и Бельгии. 

Тренеры Дидье Дешам и Доменико Тедеско уже назвали стартовые составы своих команд, сообщает официальный сайт УЕФА

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Обе команды сумели одержать по одной победе в групповом турнире Евро-2024. Франция набрала 5 баллов, у Бельгии было 4 очка. "Трехцветные" вышли в плей-офф с первого места, а "красные дьяволы" заняли третью строчку в своем квартете. 

Кевин Де Брюйне
Кевин Де Брюйне в матче против сборной Украины. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Составы на матч Франция — Бельгия 

Франция: Меньян — Кунде, Упамекано, Салиба, Тео Эрнандес — Чуамени, Канте, Рабьо — Гризманн — Тюрам, Мбаппе (капитан). 

Тренер: Дидье Дешам. 

Бельгия: Кастельс — Кастань, Фес, Вертонген, Теате — Опенда, Онана, Доку — Де Брюйне (капитан), Лукаку, Карраско. 

Тренер: Доменико Тедеско. 

Матч начнется в 19:00 по киевскому времени. 

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