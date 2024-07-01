Испания разгромила Грузию 4-1 на Евро-2024 и вышла в четвертьфинал

Сборная Испании празднует забитый мяч. Фото: УЕФА

В рамках 1/8 финала чемпионата Европы сборная Испании сыграла против Грузии. До матча испанцы были большими фаворитами этой пары.

Когда же прозвучал стартовый свисток, то "красная фурия" подтвердила свой статус и выиграла у Грузии, сообщил портал Новини.LIVE.

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Матч Испания — Грузия

Испанцы активно начали матч и тревожный звоночек для Мамардашвили дважды прозвучал в первые 10 минут матча. Однако затем забила Испания, но в свои ворота. После прострела с правого фланга мяч попал с Ле Нормана и от него влетел в ворота.

В конце первого тайма Испания сравняла счет. Родри с линии штрафной пробил низом в правый нижний угол ворот.

Второй тайм Испания также начала с гола. Ямал с правого фланга навесил на дальнюю штангу, где Руис головой пробил Мамардашвили.

На 75-й минуте Вильямс обыграл защитника, вбежал в штрафную и мощно пробил под ближнюю штангу — 3:1.

Через семь минут после гола Вильямса Испания сделала счет разгромным. Ольмо получил мяч в полукруге перед штрафной площадкой, сделал два шага вперед и пробил низом под левую стойку ворот — 4:1.

Отметим, что победа вывела Испанию на матч четвертьфинала против Германии, которые являются хозяевами турнира и будут иметь преимущество своего стадиона.

Испания — Грузия — 4:1

Голы: Родри, 39, Руис, 51, Вильямс, 75, Ольмо, 83 — Ле Норман, 18 (авт.)

Испания: Симон — Карвахаль (Навас, 82), Ле Норман, Лапорт, Кукурелья (Гримальдо, 66) — Педри (Ольмо, 52), Родри, Руис (Мерино, 81) — Ямал, Мората (Оярсабаль, 66), Вильямс.

Главный тренер: Луис де ла Фуенте.

Грузия: Мамардашвили — Каккабадзе, Гвелесиани (Зивзивадзе, 79), Кашия, Двали, Лочошвили (Цитаишвили, 63) — Чакветадзе (Давиташвили, 63), Китеишвили (Алтунашвили, 41), Кочорашвили — Микатадзе (Квеквескири, 79), Кварацхелия.

Главный тренер: Вилли Саньоль.

Предупреждения: Мората — Давиташвили.

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