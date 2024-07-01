Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Испания разгромила Грузию — видео голов arrow

Испания разгромила Грузию — видео голов

1 июля 2024 07:39
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Испания разгромила Грузию 4-1 на Евро-2024 и вышла в четвертьфинал
Сборная Испании празднует забитый мяч. Фото: УЕФА
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В рамках 1/8 финала чемпионата Европы сборная Испании сыграла против Грузии. До матча испанцы были большими фаворитами этой пары.

Когда же прозвучал стартовый свисток, то "красная фурия" подтвердила свой статус и выиграла у Грузии, сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Матч Испания — Грузия

Испанцы активно начали матч и тревожный звоночек для Мамардашвили дважды прозвучал в первые 10 минут матча. Однако затем забила Испания, но в свои ворота. После прострела с правого фланга мяч попал с Ле Нормана и от него влетел в ворота.

В конце первого тайма Испания сравняла счет. Родри с линии штрафной пробил низом в правый нижний угол ворот.

Второй тайм Испания также начала с гола. Ямал с правого фланга навесил на дальнюю штангу, где Руис головой пробил Мамардашвили.

На 75-й минуте Вильямс обыграл защитника, вбежал в штрафную и мощно пробил под ближнюю штангу — 3:1.

Через семь минут после гола Вильямса Испания сделала счет разгромным. Ольмо получил мяч в полукруге перед штрафной площадкой, сделал два шага вперед и пробил низом под левую стойку ворот — 4:1.

Отметим, что победа вывела Испанию на матч четвертьфинала против Германии, которые являются хозяевами турнира и будут иметь преимущество своего стадиона.

Испания — Грузия — 4:1

Голы: Родри, 39, Руис, 51, Вильямс, 75, Ольмо, 83 — Ле Норман, 18 (авт.)

Испания: Симон — Карвахаль (Навас, 82), Ле Норман, Лапорт, Кукурелья (Гримальдо, 66) — Педри (Ольмо, 52), Родри, Руис (Мерино, 81) — Ямал, Мората (Оярсабаль, 66), Вильямс.

Главный тренер: Луис де ла Фуенте.

Грузия: Мамардашвили — Каккабадзе, Гвелесиани (Зивзивадзе, 79), Кашия, Двали, Лочошвили (Цитаишвили, 63) — Чакветадзе (Давиташвили, 63), Китеишвили (Алтунашвили, 41), Кочорашвили — Микатадзе (Квеквескири, 79), Кварацхелия.

Главный тренер: Вилли Саньоль.

Предупреждения: Мората — Давиташвили.

Напомним, на Судакова претендует клуб, который может выкупить его контракт у "Шахтера".

Александр Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024.

Сын Олега Гусева перейдет из "Динамо" в другой клуб УПЛ.

За Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из "Бенфики".

Николай Шапаренко станет игроком легендарного клуба.

футбол Сборная Испании по футболу Евро-2024 по футболу Сборная Грузии по футболу

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

15:55 В документах ЕС обнаружили карту без Крыма и части Одесской области — подробности

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

25 июня 2024

09:17 Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024

22 июня 2024

03:45 Кто из украинцев имеет право служить по месту жительства — новые нормы

21 июня 2024

20:24 Кто из мужчин должен получить штрих-код в военный билет — заявление Минобороны