Іспанія розгромила Грузію 4-1 на Євро-2024 та вийшла до чвертьфіналу

Збірна Іспанії святкує забитий м'яч. Фото: УЄФА

У рамках 1/8 фіналу чемпіонату Європи збірна Іспанії зіграла проти Грузії. До матчу іспанці були великими фаворитами цієї пари.

Коли ж пролунав стартовий свисток, "червона фурія" підтвердила свій статус і виграла у Грузії, повідомив портал Новини.LIVE.

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Матч Іспанія — Грузія

Іспанці активно розпочали матч і тривожний дзвіночок для Мамардашвілі двічі пролунав у перші 10 хвилин матчу. Однак потім забила Іспанія, але у свої ворота. Після прострілу з правого флангу м'яч влучив із Ле Нормана та від нього влетів у ворота.

Наприкінці першого тайму Іспанія зрівняла рахунок. Родрі з лінії штрафного майданчика пробив низом у правий нижній кут воріт.

Другий тайм Іспанія також розпочала з голу. Ямал із правого флангу навісив на дальню штангу, де Руїс головою пробив Мамардашвілі.

На 75-й хвилині Вільямс обіграв захисника, вбіг у штрафний майданчик та потужно пробив під ближню штангу — 3:1.

Через сім хвилин після голу Вільямса Іспанія зробила рахунок розгромним. Ольмо отримав м'яч у півколі перед штрафним майданчиком, зробив два кроки вперед та пробив низом під ліву стійку воріт — 4:1.

Зазначимо, що перемога вивела Іспанію на матч чвертьфіналу проти Німеччини, які є господарями турніру та матимуть перевагу свого стадіону.

Іспанія — Грузія — 4:1

Голи: Родрі, 39, Руїс, 51, Вільямс, 75, Ольмо, 83 — Ле Норман, 18 (авт.)

Іспанія: Сімон — Карвахаль (Навас, 82), Ле Норман, Лапорт, Кукурелья (Грімальдо, 66) — Педрі (Ольмо, 52), Родрі, Руїс (Меріно, 81) — Ямал, Мората (Оярсабаль, 66), Вільямс.

Головний тренер: Луїс де ла Фуенте.

Грузія: Мамардашвілі — Каккабадзе, Гвелесіані (Зівзівадзе, 79), Кашія, Двалі, Лочошвілі (Цитаїшвілі, 63) — Чакветадзе (Давіташвілі, 63), Китеїшвілі (Алтунашвілі, 41), Кочорашвілі — Мікатадзе (Квеквескірі, 79), Кварацхелія.

Головний тренер Віллі Саньоль.

Попередження: Мората — Давіташвілі.

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