Франція — Бельгія — відомі стартові склади на матч Євро-2024

Відомі стартові склади на матч Франція — Бельгія на Євро-2024
На чемпіонаті Європи з футболу продовжуються матчі першої стадії плей-офф. У рамках 1/8 турніру на стадіоні "Дюссельдорф Арена" зустрінуться збірні Франції та Бельгії.
Тренери Дідьє Дешам та Доменіко Тедеско вже назвали стартові склади своїх команд, повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Обидві команди зуміли здобути по одній перемозі у груповому турнірі Євро-2024. Франція набрала 5 балів, у Бельгії було 4 очки. "Триколірні" вийшли у плей-офф з першого місця, а "червоні дияволи" зайняли третій рядок у своєму квартеті.
Склади на матч Франція — Бельгія
Франція: Меньян — Кунде, Упамекано, Саліба, Тео Ернандес — Чуамені, Канте, Рабйо — Грізманн — Тюрам, Мбаппе (капітан).
Тренер: Дідьє Дешам.
Бельгія: Кастельс — Кастань, Фес, Вертонген, Теате — Опенда, Онана, Доку — Де Брюйне (капітан), Лукаку, Карраско.
Тренер: Доменіко Тедеско.
Матч розпочнеться о 19:00 за київським часом.
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