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Відомі стартові склади на матч Франція — Бельгія на Євро-2024

1 липня 2024 18:22
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Франція — Бельгія — відомі стартові склади на матч Євро-2024
Кіліан Мбаппе на Євро-2024. Фото: Reuters/Kacper Pempel
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

На чемпіонаті Європи з футболу продовжуються матчі першої стадії плей-офф. У рамках 1/8 турніру на стадіоні "Дюссельдорф Арена" зустрінуться збірні Франції та Бельгії.

Тренери Дідьє Дешам та Доменіко Тедеско вже назвали стартові склади своїх команд, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Обидві команди зуміли здобути по одній перемозі у груповому турнірі Євро-2024. Франція набрала 5 балів, у Бельгії було 4 очки. "Триколірні" вийшли у плей-офф з першого місця, а "червоні дияволи" зайняли третій рядок у своєму квартеті.

Кевін Де Брюйне
Кевін Де Брюйне у матчі проти збірної України. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Склади на матч Франція — Бельгія

Франція: Меньян — Кунде, Упамекано, Саліба, Тео Ернандес — Чуамені, Канте, Рабйо — Грізманн — Тюрам, Мбаппе (капітан).

Тренер: Дідьє Дешам.

Бельгія: Кастельс — Кастань, Фес, Вертонген, Теате — Опенда, Онана, Доку — Де Брюйне (капітан), Лукаку, Карраско.

Тренер: Доменіко Тедеско.

Матч розпочнеться о 19:00 за київським часом.

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