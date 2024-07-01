Франція — Бельгія — відомі стартові склади на матч Євро-2024

Кіліан Мбаппе на Євро-2024. Фото: Reuters/Kacper Pempel

На чемпіонаті Європи з футболу продовжуються матчі першої стадії плей-офф. У рамках 1/8 турніру на стадіоні "Дюссельдорф Арена" зустрінуться збірні Франції та Бельгії.

Тренери Дідьє Дешам та Доменіко Тедеско вже назвали стартові склади своїх команд, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Читайте також:

Обидві команди зуміли здобути по одній перемозі у груповому турнірі Євро-2024. Франція набрала 5 балів, у Бельгії було 4 очки. "Триколірні" вийшли у плей-офф з першого місця, а "червоні дияволи" зайняли третій рядок у своєму квартеті.

Кевін Де Брюйне у матчі проти збірної України. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Склади на матч Франція — Бельгія

Франція: Меньян — Кунде, Упамекано, Саліба, Тео Ернандес — Чуамені, Канте, Рабйо — Грізманн — Тюрам, Мбаппе (капітан).

Тренер: Дідьє Дешам.

Бельгія: Кастельс — Кастань, Фес, Вертонген, Теате — Опенда, Онана, Доку — Де Брюйне (капітан), Лукаку, Карраско.

Тренер: Доменіко Тедеско.

Матч розпочнеться о 19:00 за київським часом.

Нагадаємо, Бущан піде з "Динамо" — як успіх Грузії на Євро вплинув на кар'єру гравця.

Шапаренко стане гравцем "Лаціо" — відома принизлива сума трансферу.

"Динамо" зробило пропозицію футболісту збірної Польщі.

"Динамо" найближчим часом перехопить у "Шахтаря" молоду зірку "Дніпра-1".