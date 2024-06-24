Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Известны стартовые составы на матч Хорватия — Италия на Евро-2024 arrow

Известны стартовые составы на матч Хорватия — Италия на Евро-2024

24 июня 2024 21:21
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Хорватия — Италия — стартовые составы на матч Евро-2024
Хорваты Доминик Ливакович И Лука Модрич. Фото: Reuters/Lisi Niesner
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Представители квартета "B" сборные Хорватии и Италии встречаются в рамках поединка третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу. Обеим командам необходимо побеждать для выхода в плей-офф турнира. 

Тренеры Златко Далич и Лучано Спаллетти уже огласили заявки своих команд на матч, сообщает официальный сайт УЕФА. 

Читайте также:

Сборная Хорватии начала Евро-2024 с разгрома от Испании (0:3), после чего сыграла вничью с Албанией (2:2). Национальная команда Италии стартовая сложной победой над Албанией (2:1), но затем уступила "скуадре адзурре" (0:1). 

Сборная Италии
Сборная Италии перед матчем. Фото: Reuters/Leon Kuegeler

Стартовые составы на матч Хорватия — Италия 

Хорватия: Ливакович — Станишич, Сутало, Понграчич, Гвардиол — Модрич (капитан), Брозович, Ковачич — Сушич, Крамарич, Марио Пашалич. 

Тренер: Златко Далич. 

Италия: Доннарумма (капитан) — Ди Лоренцо, Бастони, Калафьори, Дармиан — Барелла, Жоржиньо — Распадори, Пеллегрини, Димарко — Ретеги. 

Тренер: Лучано Спаллетти. 

Напомним, "Реал" продает Лунина — где продолжит карьеру голкипер. 

Малиновский назвал самого талантливого молодого игрока сборной Украины. 

Жена Зинченко показала, в чьей компании болеет за сборную Украины на Евро-2024.

Два футболиста "Днепра-1" перейдут в амбициозный клуб УПЛ. 

Салах готовится к уходу из "Ливерпуля" — форвард выбрал новый клуб.

спорт
футбол
Евро-2024
Сборная Италии по футболу
Сборная Хорватии по футболу

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

17 июня 2024

15:55 В документах ЕС обнаружили карту без Крыма и части Одесской области — подробности

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

13 июня 2024

17:34 Убийство 9-летней украинки в Германии — подозреваемый сделал заявление