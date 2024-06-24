Хорватия — Италия — стартовые составы на матч Евро-2024

Хорваты Доминик Ливакович И Лука Модрич. Фото: Reuters/Lisi Niesner

Представители квартета "B" сборные Хорватии и Италии встречаются в рамках поединка третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу. Обеим командам необходимо побеждать для выхода в плей-офф турнира.

Тренеры Златко Далич и Лучано Спаллетти уже огласили заявки своих команд на матч, сообщает официальный сайт УЕФА.

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Сборная Хорватии начала Евро-2024 с разгрома от Испании (0:3), после чего сыграла вничью с Албанией (2:2). Национальная команда Италии стартовая сложной победой над Албанией (2:1), но затем уступила "скуадре адзурре" (0:1).

Сборная Италии перед матчем. Фото: Reuters/Leon Kuegeler

Стартовые составы на матч Хорватия — Италия

Хорватия: Ливакович — Станишич, Сутало, Понграчич, Гвардиол — Модрич (капитан), Брозович, Ковачич — Сушич, Крамарич, Марио Пашалич.

Тренер: Златко Далич.

Италия: Доннарумма (капитан) — Ди Лоренцо, Бастони, Калафьори, Дармиан — Барелла, Жоржиньо — Распадори, Пеллегрини, Димарко — Ретеги.

Тренер: Лучано Спаллетти.

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