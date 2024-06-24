Хорватія — Італія — стартові склади на матч Євро-2024

Відомі стартові склади на матч Хорватія — Італія на Євро-2024
Представники квартету "B" збірні Хорватії та Італії зустрічаються у рамках поєдинку третього туру групового етапу чемпіонату Європи з футболу. Обом командам необхідно перемагати для виходу до плей-офф турніру.
Тренери Златко Далич та Лучано Спаллетті вже оголосили заявки своїх команд на матч, повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Збірна Хорватії розпочала Євро-2024 з розгрому від Іспанії (0:3), після чого зіграла внічию з Албанією (2:2). Національна команда Італії стартувала складною перемогою над Албанією (2:1), але потім поступилася "скуадрі адзуррі" (0:1).
Стартові склади на матч Хорватія — Італія
Хорватія: Ливакович — Станишич, Сутало, Понграчич, Гвардіол — Модрич (капітан), Брозович, Ковачич — Сушич, Крамарич, Маріо Пашалич.
Тренер: Златко Даліч.
Італія: Доннарумма (капітан) — Ді Лоренцо, Бастоні, Калафьорі, Дарміан — Барелла, Жоржіньо — Распадорі, Пеллегріні, Дімарко — Ретегі.
Тренер: Лучано Спаллетті.
Нагадаємо, "Реал" продає Луніна — де продовжить кар'єру голкіпер.
Маліновський назвав найталановитішого молодого гравця збірної України.
Дружина Зінченка показала, у чиїй компанії вболіває за збірну України на Євро-2024.
Два футболісти "Дніпра-1" перейдуть до амбітного клубу УПЛ.
Салах готується до відходу з "Ліверпуля" — форвард обрав новий клуб.
Читайте Новини.LIVE!