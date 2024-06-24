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Відомі стартові склади на матч Хорватія — Італія на Євро-2024

24 червня 2024 21:21
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Хорватія — Італія — стартові склади на матч Євро-2024
Хорвати Домінік Ливакович та Лука Модрич. Фото: Reuters/Lisi Niesner
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Представники квартету "B" збірні Хорватії та Італії зустрічаються у рамках поєдинку третього туру групового етапу чемпіонату Європи з футболу. Обом командам необхідно перемагати для виходу до плей-офф турніру.

Тренери Златко Далич та Лучано Спаллетті вже оголосили заявки своїх команд на матч, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Збірна Хорватії розпочала Євро-2024 з розгрому від Іспанії (0:3), після чого зіграла внічию з Албанією (2:2). Національна команда Італії стартувала складною перемогою над Албанією (2:1), але потім поступилася "скуадрі адзуррі" (0:1).

Збірна Італії
Збірна Італії перед матчем. Фото: Reuters/Leon Kuegeler

Стартові склади на матч Хорватія — Італія

Хорватія: Ливакович — Станишич, Сутало, Понграчич, Гвардіол — Модрич (капітан), Брозович, Ковачич — Сушич, Крамарич, Маріо Пашалич.

Тренер: Златко Даліч.

Італія: Доннарумма (капітан) — Ді Лоренцо, Бастоні, Калафьорі, Дарміан — Барелла, Жоржіньо — Распадорі, Пеллегріні, Дімарко — Ретегі.

Тренер: Лучано Спаллетті.

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