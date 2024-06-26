Украина - Бельгия - стартовые составы команд на матч Евро-2024

Известны стартовые составы на матч Украина — Бельгия
В рамках поединка третьего тура группового этапа Евро-2024 сборная Украины сыграет в Штутгарте с национальной командой Бельгии. "Сине-желтым" в этом матче необходимо побеждать, чтобы выйти в плей-офф турнира.
Тренеры Сергей Ребров и Доменико Тедеско назвали стартовые составы своих команд, сообщает официальный сайт УЕФА.
В составе сборной Украины есть изменения по сравнению с матчем против Словакии (2:1). Тренерский штаб "сине-желтых" сделал выбор в пользу схемы с двумя форвардами. Михаил Мудрик и Виктор Цыганков не выйдут на поле с первых минут.
Стартовые составы на матч Евро-2024
Украина: Трубин — Тымчик, Забарный, Сваток, Матвиенко (капитан), Миколенко — Шапаренко, Бражко, Судаков — Яремчук, Довбик.
Тренер: Сергей Ребров.
Бельгия: Кастельс — Вертонген, Фаес, Теате, Кастань — Де Брюйне (капитан), Онана, Тилеманс — Доку, Лукаку, Троссард.
Тренер: Доменико Тедеско.
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