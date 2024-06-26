Украина - Бельгия - стартовые составы команд на матч Евро-2024

Украинские футболисты празднуют забитый гол. Фото: Reuters/Piroschka Van De Wouw

В рамках поединка третьего тура группового этапа Евро-2024 сборная Украины сыграет в Штутгарте с национальной командой Бельгии. "Сине-желтым" в этом матче необходимо побеждать, чтобы выйти в плей-офф турнира.

Тренеры Сергей Ребров и Доменико Тедеско назвали стартовые составы своих команд, сообщает официальный сайт УЕФА.

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Яремчук в основе, Зинченко на скамейке запасных. Фото: Reuters/Bernadett Szabo

Стартовые составы на матч Евро-2024

Украина: Трубин — Тымчик, Забарный, Сваток, Матвиенко (капитан), Миколенко — Шапаренко, Бражко, Судаков — Яремчук, Довбик.

Тренер: Сергей Ребров.

Бельгия: Кастельс — Вертонген, Фаес, Теате, Кастань — Де Брюйне (капитан), Онана, Тилеманс — Доку, Лукаку, Троссард.

Тренер: Доменико Тедеско.

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