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Известны стартовые составы на матч Украина — Бельгия

26 июня 2024 18:03
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Украина - Бельгия - стартовые составы команд на матч Евро-2024
Украинские футболисты празднуют забитый гол. Фото: Reuters/Piroschka Van De Wouw
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В рамках поединка третьего тура группового этапа Евро-2024 сборная Украины сыграет в Штутгарте с национальной командой Бельгии. "Сине-желтым" в этом матче необходимо побеждать, чтобы выйти в плей-офф турнира. 

Тренеры Сергей Ребров и Доменико Тедеско назвали стартовые составы своих команд, сообщает официальный сайт УЕФА. 

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В составе сборной Украины есть изменения по сравнению с матчем против Словакии (2:1). Тренерский штаб "сине-желтых" сделал выбор в пользу схемы с двумя форвардами. Михаил Мудрик и Виктор Цыганков не выйдут на поле с первых минут. 

Роман Яремчук и Александр Зинченко
Яремчук в основе, Зинченко на скамейке запасных. Фото: Reuters/Bernadett Szabo

Стартовые составы на матч Евро-2024 

Украина: Трубин — Тымчик, Забарный, Сваток, Матвиенко (капитан), Миколенко — Шапаренко, Бражко, Судаков — Яремчук, Довбик. 

Тренер: Сергей Ребров. 

Бельгия: Кастельс — Вертонген, Фаес, Теате, Кастань — Де Брюйне (капитан), Онана, Тилеманс — Доку, Лукаку, Троссард. 

Тренер: Доменико Тедеско. 

Напомним, Николай Шапаренко станет игроком легендарного клуба

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