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Відомі стартові склади на матч Україна — Бельгія

26 червня 2024 18:03
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Україна — Бельгія — стартові склади команд на матч Євро-2024
Українські футболісти святкують забитий гол. Фото: Reuters/Piroschka Van De Wouw
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

У рамках поєдинку третього туру групового етапу Євро-2024 збірна України зіграє у Штутгарті із національною командою Бельгії. "Синьо-жовтим" у цьому матчі необхідно перемагати, щоб вийти у плей-офф турніру.

Тренери Сергій Ребров та Доменіко Тедеско назвали стартові склади своїх команд, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Роман Яремчук та Олександр Зінченко
Яремчук в основі, Зінченко на лаві запасних. Фото: Reuters/Bernadett Szabo

Стартові склади на матч Євро-2024

Україна: Трубін — Тимчик, Забарний, Сваток, Матвієнко (капітан), Миколенко — Шапаренко, Бражко, Судаков — Яремчук, Довбик.

Тренер: Сергій Ребров.

Бельгія: Кастельс — Вертонген, Фаєс, Теате, Кастань — Де Брюйне (капітан), Онана, Тілеманс — Доку, Лукаку, Троссард.

Тренер: Доменіко Тедеско.

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