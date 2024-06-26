Україна — Бельгія — стартові склади команд на матч Євро-2024

Українські футболісти святкують забитий гол. Фото: Reuters/Piroschka Van De Wouw

У рамках поєдинку третього туру групового етапу Євро-2024 збірна України зіграє у Штутгарті із національною командою Бельгії. "Синьо-жовтим" у цьому матчі необхідно перемагати, щоб вийти у плей-офф турніру.

Тренери Сергій Ребров та Доменіко Тедеско назвали стартові склади своїх команд, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Читайте також:

У складі збірної України є зміни проти матчу проти Словаччини (2:1). Тренерський штаб "синьо-жовтих" зробив вибір на користь схеми із двома форвардами. Михайло Мудрик та Віктор Циганков не вийдуть на поле з перших хвилин.

Яремчук в основі, Зінченко на лаві запасних. Фото: Reuters/Bernadett Szabo

Стартові склади на матч Євро-2024

Україна: Трубін — Тимчик, Забарний, Сваток, Матвієнко (капітан), Миколенко — Шапаренко, Бражко, Судаков — Яремчук, Довбик.

Тренер: Сергій Ребров.

Бельгія: Кастельс — Вертонген, Фаєс, Теате, Кастань — Де Брюйне (капітан), Онана, Тілеманс — Доку, Лукаку, Троссард.

Тренер: Доменіко Тедеско.

Нагадаємо, Микола Шапаренко стане гравцем легендарного клубу.

Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024.

Забарний зацікавив один із найкращих клубів світу — що відомо.

Лукаку перейде в один із найтитулованіших клубів світу одразу після Євро 2024.

Два футболісти "Дніпра-1" перейдуть до амбітного клубу УПЛ — деталі.