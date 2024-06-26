Україна — Бельгія — стартові склади команд на матч Євро-2024

Відомі стартові склади на матч Україна — Бельгія
У рамках поєдинку третього туру групового етапу Євро-2024 збірна України зіграє у Штутгарті із національною командою Бельгії. "Синьо-жовтим" у цьому матчі необхідно перемагати, щоб вийти у плей-офф турніру.
Тренери Сергій Ребров та Доменіко Тедеско назвали стартові склади своїх команд, повідомляє офіційний сайт УЄФА.
У складі збірної України є зміни проти матчу проти Словаччини (2:1). Тренерський штаб "синьо-жовтих" зробив вибір на користь схеми із двома форвардами. Михайло Мудрик та Віктор Циганков не вийдуть на поле з перших хвилин.
Стартові склади на матч Євро-2024
Україна: Трубін — Тимчик, Забарний, Сваток, Матвієнко (капітан), Миколенко — Шапаренко, Бражко, Судаков — Яремчук, Довбик.
Тренер: Сергій Ребров.
Бельгія: Кастельс — Вертонген, Фаєс, Теате, Кастань — Де Брюйне (капітан), Онана, Тілеманс — Доку, Лукаку, Троссард.
Тренер: Доменіко Тедеско.
Нагадаємо, Микола Шапаренко стане гравцем легендарного клубу.
Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024.
Забарний зацікавив один із найкращих клубів світу — що відомо.
Лукаку перейде в один із найтитулованіших клубів світу одразу після Євро 2024.
Два футболісти "Дніпра-1" перейдуть до амбітного клубу УПЛ — деталі.
Читайте Новини.LIVE!