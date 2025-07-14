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Главная Спорт Известный боксер хочет вернуть на ринг Ломаченко

Известный боксер хочет вернуть на ринг Ломаченко

Ua ru
Дата публикации 14 июля 2025 13:41
Бывший соперник Ломаченко хочет вернуть Василия на ринг
Гэри Расселл с чемпионским поясом. Фото: instagram.com/mrgaryrusselljr/

Боксер полусреднего веса Гэри Расселл-младший вновь вспомнил бой с Василием Ломаченко, который произошел еще в 2014 году. Именно то поражение остается для американца самым болезненным за всю карьеру.

Расселл всеми силами будет добиваться запоздалого реванша, сообщает Boxing Scene

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В том бою украинец победил единогласным решением судей и завоевал титул WBO уже в третьем профессиональном поединке. Гэри Расселл долгое время отказывался комментировать причину неудачи, но спустя годы признал, что был физически не в лучшем состоянии. 

Василий Ломаченко
Василий Ломаченко во время тренировки. Кадр из видео

Ломаченко вернется на ринг?

Американский боксер подчеркнул, что хотел бы снова сразиться с украинцем, даже если это произойдет не в официальном бою. Расселл считает, что должен был получить шанс на реванш и сожалеет, что украинец завершил карьеру.

Расселл отметил, что ощущал сильное обезвоживание в день боя, и считает это решающим фактором. При этом он признал: для него важно не столько вернуть поражение, сколько закрыть внутреннюю боль.

"Меня раздражает, что он завершил карьеру. Если честно, я бы очень хотел организовать спарринг. Даже если он больше не хочет боксировать, надо просто поставить в этой истории точку", — заявил Расселл.

Напомним, в киевском "Динамо" может появиться мощный французский центральный защитник

Футболисты "ПСЖ" и "Челси" чуть не подрались во время финала Клубного чемпионата мира. 

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спорт бокс Василий Ломаченко украинские боксеры Гэри Расселл
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
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