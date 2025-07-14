Колишній суперник Ломаченка хоче повернути Василя на ринг

Гері Расселл із чемпіонським поясом. Фото: instagram.com/mrgaryrusselljr/

Боксер напівсередньої ваги Гері Расселл-молодший знову пригадав бій із Василем Ломаченком, який стався ще 2014 року. Саме та поразка залишається для американця найболючішою за всю кар'єру.

Расселл усіма силами домагатиметься запізнілого реваншу, повідомляє Boxing Scene.

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У тому бою українець переміг одноголосним рішенням суддів та завоював титул WBO вже в третьому професійному поєдинку. Гері Расселл довгий час відмовлявся коментувати причину невдачі, але через роки визнав, що був фізично не в найкращому стані.

Василь Ломаченко під час тренування. Кадр із відео

Ломаченко повернеться на ринг?

Американський боксер наголосив, що хотів би знову битися з українцем, навіть якщо це станеться не в офіційному бою. Расселл вважає, що мав би отримати шанс на реванш і шкодує, що українець завершив кар'єру.

Расселл зазначив, що відчував сильне зневоднення в день бою, і вважає це вирішальним фактором. При цьому він визнав: для нього важливо не стільки повернути поразку, скільки закрити внутрішній біль.

"Мене дратує, що він завершив кар'єру. Якщо чесно, я б дуже хотів організувати спаринг. Навіть якщо він більше не хоче боксувати, треба просто поставити в цій історії крапку", — заявив Расселл.

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