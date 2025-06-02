Легендарный боксер скончался по пути на тренировку в спортзал

Известный боксер умер по пути в спортзал
На 69-м году жизни скончался бывший чемпион мира в трех весовых категориях — ямайский боксер Майк Маккаллум. Детали инцидента расследует полиция США.
О его смерти сообщила министр культуры Ямайки Оливия Грейндж на своей странице в Facebook.
По предварительной информации, трагедия произошла в Лас-Вегасе. Мауку Маккаллуму стало плохо по дороге в спортзал, после чего он остановился на обочине. Полиция обнаружила его без сознания, позже была зафиксирована смерть.
Местные источники уточняют, что бывший чемпион не жаловался на серьезные проблемы со здоровьем, однако последние месяцы реже появлялся на публике.
Что известно о Майке Маккаллуме
Бывший чемпион провел 55 боев в профессиональной карьере, одержав 49 побед (36 нокаутом), потерпел 5 поражений и один раз свел поединок вничью. Он выступал с 1981 по 1997 год и запомнился стилем хладнокровного давления и блестящей техничности.
Маккаллум владел титулами WBA в первом среднем и среднем весе, а также стал чемпионом WBC в полутяжелом весе. В 2003 году его имя было включено в Международный зал боксерской славы.
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