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Известный боксер умер по пути в спортзал

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Дата публикации 2 июня 2025 13:01
Легендарный боксер скончался по пути на тренировку в спортзал
Майк Маккаллум отвечает на вопросы. Фото: скриншот YouTube

На 69-м году жизни скончался бывший чемпион мира в трех весовых категориях — ямайский боксер Майк Маккаллум. Детали инцидента расследует полиция США. 

О его смерти сообщила министр культуры Ямайки Оливия Грейндж на своей странице в Facebook.

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По предварительной информации, трагедия произошла в Лас-Вегасе. Мауку Маккаллуму стало плохо по дороге в спортзал, после чего он остановился на обочине. Полиция обнаружила его без сознания, позже была зафиксирована смерть. 

Майк Маккаллум
Майк Маккаллум во время интервью. Фото: скриншот YouTube

Местные источники уточняют, что бывший чемпион не жаловался на серьезные проблемы со здоровьем, однако последние месяцы реже появлялся на публике.

Что известно о Майке Маккаллуме

Бывший чемпион провел 55 боев в профессиональной карьере, одержав 49 побед (36 нокаутом), потерпел 5 поражений и один раз свел поединок вничью. Он выступал с 1981 по 1997 год и запомнился стилем хладнокровного давления и блестящей техничности.

Маккаллум владел титулами WBA в первом среднем и среднем весе, а также стал чемпионом WBC в полутяжелом весе. В 2003 году его имя было включено в Международный зал боксерской славы. 

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США трагедия спорт бокс тренировки
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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