Легендарний боксер помер дорогою на тренування до спортзалу

Майк Маккаллум відповідає на запитання. Фото: скріншот YouTube

На 69-му році життя помер колишній чемпіон світу в трьох вагових категоріях — ямайський боксер Майк Маккаллум. Деталі інциденту розслідує поліція США.

Про його смерть повідомила міністр культури Ямайки Олівія Грейндж на своїй сторінці у Facebook.

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За попередньою інформацією, трагедія сталася в Лас-Вегасі. Мауку Маккаллуму стало погано дорогою до спортзалу, після чого він зупинився на узбіччі. Поліція виявила його непритомним, пізніше було зафіксовано смерть.

Майк Маккаллум під час інтерв'ю. Фото: скріншот YouTube

Місцеві джерела уточнюють, що колишній чемпіон не скаржився на серйозні проблеми зі здоров'ям, проте останні місяці рідше з'являвся на публіці.

Що відомо про Майка Маккаллума

Колишній чемпіон провів 55 боїв у професійній кар'єрі, здобувши 49 перемог (36 нокаутом), зазнав 5 поразок і один раз звів поєдинок унічию. Він виступав з 1981 по 1997 рік та запам'ятався стилем холоднокровного тиску і блискучої технічності.

Маккаллум володів титулами WBA в першій середній та середній вазі, а також став чемпіоном WBC у напівважкій вазі. У 2003 році його ім'я було занесено до Міжнародної зали боксерської слави.

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