Джошуа купит футбольный клуб, в котором играет Шевченко

Энтони Джошуа в компании Криштиану Роналду. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Бывший чемпион мира по боксу Энтони Джошуа в ближайшее время может оформить покупку известного футбольного клуба, за который выступает Кристиан Шевченко. Тяжеловес изучает возможность стать инвестором ФК "Уотфорд".

Общая сумма сделки может дойти до 200 млн фунтов стерлингов, сообщает The Athletic.

Читайте также:

Энтони Джошуа является одним из самых известных боксеров мира. Бывший соперник Александра Усика любит футбол и готовится сделать инвестицию в развитие одного из клубов Чемпионшипа.

Энтони Джошуа во время тренировки. Фото: instagram.com/anthonyjoshua/

Джошуа может купить "Уотфорд"

Энтони Джошуа с детства с симпатией относится к "Уотфорду". Британский боксер родился недалеко от домашнего стадиона "желтой армии". В последнее время боксер все более активно интересуется футболом и регулярно общается с представителями этого вида спорта.

Джошуа уже ведет переговоры с владельцами "Уотфорда". Они оценивают клуб в 200 млн фунтов, но при этом готовы к торгам. Бывший чемпион мира по боксу не спешит и хочет снизить цену.

Сезон 2023/2024 "Уотфорд" закончил на 15 месте в турнирной таблице Чемпионшипа, второго по силе футбольного дивизиона Англии. За юношескую команду этого клуба выступает Кристиан Шевченко, а почетным президентом "желтой армии" является Элтон Джон.

Напомним, "Динамо" может потерять Бражко — игроком интересуется топклуб.

Флик попросил "Барселону" приобрести двух мировых звезд, которые вернут клубу чемпионство.

Довбик и Судаков могут стать одноклубниками в следующем сезоне.

Шевченко сделал Шольцу подарок во время матча Германия — Украина.

Нагельсманн рассказал, какой игрок сборной Украины его удивил.