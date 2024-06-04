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Відомий боксер придбає клуб, у якому виступає український гравець

4 червня 2024 13:01
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Джошуа придбає футбольний клуб, у якому грає Шевченко
Ентоні Джошуа в компанії Кріштіану Роналду. Фото: Reuters/Andrew Couldridge
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Колишній чемпіон світу з боксу Ентоні Джошуа найближчим часом може оформити покупку відомого футбольного клубу, за який виступає Крістіан Шевченко. Важковаговик вивчає можливість стати інвестором ФК "Вотфорд".

Загальна сума угоди може сягнути 200 млн фунтів стерлінгів, повідомляє The Athletic.

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Ентоні Джошуа є одним із найвідоміших боксерів світу. Колишній суперник Олександра Усика любить футбол і готується зробити інвестицію у розвиток одного з клубів Чемпіоншипу.

Ентоні Джошуа
Ентоні Джошуа під час тренування. Фото: instagram.com/anthonyjoshua/

Джошуа може купити "Вотфорд"

Ентоні Джошуа з дитинства з симпатією ставиться до "Вотфорда". Британський боксер народився неподалік домашнього стадіону "жовтої армії". Останнім часом боксер все більш активно цікавиться футболом та регулярно спілкується з представниками цього виду спорту.

Джошуа вже веде переговори із власниками "Вотфорда". Вони оцінюють клуб у 200 млн фунтів, але при цьому готові до торгів. Колишній чемпіон світу з боксу не поспішає і хоче зменшити ціну.

Сезон 2023/2024 "Вотфорд" закінчив на 15 місці в турнірній таблиці Чемпіоншипу, другого за силою футбольного дивізіону Англії. За юнацьку команду цього клубу виступає Крістіан Шевченко, а почесним президентом "жовтої армії" є Елтон Джон.

Нагадаємо, "Динамо" може втратити Бражка — гравцем цікавиться топклуб. 

Флік попросив "Барселону" придбати двох світових зірок, які повернуть клубу чемпіонство.

Довбик та Судаков можуть стати одноклубниками у наступному сезоні. 

Шевченко зробив Шольцу подарунок під час матчу Німеччина — Україна. 

Нагельсман розповів, який гравець збірної України його здивував.

бокс
Ентоні Джошуа
Крістіан Шевченко
Вотфорд
футбол
спорт

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