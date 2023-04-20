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Известный боксер унизил Ломаченко и бросил вызов Хейни

20 апреля 2023 16:30
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Райан Гарсия унизил Ломаченко и бросил вызов Хейни
Василий Ломаченко на пресс-конференции. Фото: УНИАН
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Бывший временный чемпион мира по боксу в легкой версии Райан Гарсия не считает Василия Ломаченко достойным соперником для Девина Хейни. Американец прогнозирует легкую победу своего соотечественника. 

Гарсия хочет выйти на один ринг с Хейни и не сомневается в себе, о чем сообщил в интервью Seconds Out

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Райан Гарсия является перспективным американским боксером мексиканского происхождения. Он выступает в легком и во втором полулегком весе. Этот спортсмен получил возможность добиться значительного прогресса в карьере. 

Райан Гарсия и Майк Тайсон
Райан Гарсия и Майк Тайсон в баре. Фото: Instagram

Чего добивается Райан Гарсия?

Уже через несколько дней состоится бой с участием Райана Гарсии и Джервонты Дэвиса. "Кинг Рай" считает, что хорошо подготовился к этому противостоянию и высоко оценивает свои шансы на победу. 

После боя с Дэвисом Гарсия намерен пойти дальше. Он уже бросил высов Девину Хейни, который в скором будущем будет защищать чемпионский пояс в бою против Василия Ломаченко. Гарсия уверен, что украинский ветеран проиграет этот поединок. 

"После боя с Джервонтой мне нужен поединок с Хейни. Мы оба заинтересованы в этом противостоянии. Мы с Девином должны выключить из игры соперников, а после этого встретимся с ним на ринге. 

Дэвис о многом задумается после того, как я его нокаутирую. Я поставлю его карьеру на паузу. Не сомневаюсь, что и Хейни разделается с Ломаченко. Это не соперник для Девина. А вот в бою против меня он встретит настоящего противника", — заявил Райан Гарсия. 

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