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Відомий боксер принизив Ломаченка та кинув виклик Хейні

20 квітня 2023 16:30
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Раян Гарсія принизив Ломаченка та кинув виклик Хейні
Василь Ломаченко під час пресконференції. Фото: УНІАН
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Колишній тимчасовий чемпіон світу з боксу у легкій версії Раян Гарсія не вважає Василя Ломаченка гідним суперником для Девіна Хейні. Американець прогнозує легку перемогу свого земляка.

Гарсія хоче вийти на один ринг з Хейні та не сумнівається, про що повідомив в інтерв'ю Seconds Out.

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Раян Гарсія є перспективним американським боксером мексиканського походження. Він виступає у легкій та у другій напівлегкій вазі. Цей спортсмен отримав можливість досягти значного прогресу в кар'єрі.

Райан Гарсія та Майк Тайсон
Раян Гарсія та Майк Тайсон у барі. Фото: Instagram

Чого добивається Раян Гарсія?

Вже за кілька днів відбудеться бій за участю Раяна Гарсії та Джервонти Девіса. "Кінг Рай" вважає, що добре підготувався до цього протистояння та високо оцінює свої шанси на перемогу.

Після бою з Девісом Гарсія має намір піти далі. Він уже кинув висів Девіну Хейні, який незабаром захищатиме чемпіонський пояс у бою проти Василя Ломаченка. Гарсія впевнений, що український ветеран програє поєдинок.

"Після бою з Джервонтою мені потрібен поєдинок з Хейні. Ми обидва зацікавлені в цьому протистоянні. Ми з Девіном маємо вимкнути з гри суперників, а після цього зустрінемося з ним на рингу.

Девіс багато про що замислиться після того, як я його нокаутую. Я поставлю його кар'єру на паузу. Не сумніваюся, що і Хейні впорається з Ломаченком. Це не суперник для Девіна. А ось у бою проти мене він зустріне справжнього супротивника", — заявив Раян Гарсія.

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