"Я лучше его": Хейни рассказал все, что думает о Ломаченко
Американский боксер Девин Хейни продолжает комментировать предстоящий бой против Василия Ломаченко. В этот раз спортсмен выразил уверенность, что победит украинца.
Слова боксера публикует издание Boxing Scene.
Самоуверенность Хэйни
Девин Хейни убежден, что сможет одолеть Василия Ломаченко, ведь считает себя сильнее украинца. Американец также рад тому, что это сражение все-таки состоится.
"Я ожидал этого сражения с 2019 года. Просил Ломаченко об этом поединке, но он не хотел драться. Теперь ситуация изменилась, и уже он просил. И сейчас я действительно уверен, что я лучше Ломаченко, сильнее как боксер, поэтому выиграю бой. Счастливое, что время пришло", — сказал Хейни.
Девин называет предстоящий поединок "битвой за наследство" и отмечает, что Ломаченко все еще в списке лучших.
"Для меня это очень большое событие, бой за наследство. Когда-то Ломаченко был первым в списке вне зависимости от весовой категории. Сейчас, конечно, я уже выше в этом списке, но Лома все еще среди лучших. Это реальная битва за четыре титула", — добавил Хэйни.
Бой между Василием Ломаченко и Девином Хейни состоится 20 мая в Лас-Вегасе.
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