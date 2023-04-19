Хейни рассказал все, что думает о Ломаченко

Американский боксер Девин Хейни во время тренировки. Фото: Instagram/realdevinhaney

Американский боксер Девин Хейни продолжает комментировать предстоящий бой против Василия Ломаченко. В этот раз спортсмен выразил уверенность, что победит украинца.

Слова боксера публикует издание Boxing Scene.

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Самоуверенность Хэйни

Девин Хейни убежден, что сможет одолеть Василия Ломаченко, ведь считает себя сильнее украинца. Американец также рад тому, что это сражение все-таки состоится.

"Я ожидал этого сражения с 2019 года. Просил Ломаченко об этом поединке, но он не хотел драться. Теперь ситуация изменилась, и уже он просил. И сейчас я действительно уверен, что я лучше Ломаченко, сильнее как боксер, поэтому выиграю бой. Счастливое, что время пришло", — сказал Хейни.

Девин называет предстоящий поединок "битвой за наследство" и отмечает, что Ломаченко все еще в списке лучших.

"Для меня это очень большое событие, бой за наследство. Когда-то Ломаченко был первым в списке вне зависимости от весовой категории. Сейчас, конечно, я уже выше в этом списке, но Лома все еще среди лучших. Это реальная битва за четыре титула", — добавил Хэйни.

Бой между Василием Ломаченко и Девином Хейни состоится 20 мая в Лас-Вегасе.

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