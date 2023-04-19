Хейні розповів усе, що думає про Ломаченка

Американський боксер Девін Хейні під час тренування. Фото: Instagram/realdevinhaney

Американський боксер Девін Хейні продовжує коментувати майбутній бій проти Василя Ломаченка. Цього разу спортсмен висловив впевненість, що переможе українця.

Слова боксера публікує видання Boxing Scene.

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Самовпевненість Хейні

Девін Хейні переконаний, що зможе здолати Василя Ломаченка, адже вважає себе сильнішим за українця. Американець також радий тому, що цей бій таки відбудеться.

"Я чекав на цей бій з 2019 року. Просив Ломаченка про цей поєдинок, але він не хотів битися. Тепер ситуація змінилася, і вже він просив. І зараз я дійсно впевнений, що я кращий за Ломаченка, сильніший як боксер, тому виграю бій. Щасливий, що час настав", — сказав Хейні.

Девін називає майбутній поєдинок "битвою за спадщину" та відзначає, що Ломаченко все ще у списку найкращих.

"Для мене це дуже велика подія, бій за спадщину. Колись Ломаченко був першим у списку незалежно від вагової категорії. Зараз, звичайно, я вже вищий у цьому списку, але Лома все ще серед найкращих. Це реальна битва за чотири титули", — додав Хейні.

Бій між Василем Ломаченком та Девіном Хейні відбудеться 20 травня у Лас-Вегасі.

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