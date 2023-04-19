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"Я кращий за нього": Хейні розповів усе, що думає про Ломаченка

19 квітня 2023 13:20
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев
Хейні розповів усе, що думає про Ломаченка
Американський боксер Девін Хейні під час тренування. Фото: Instagram/realdevinhaney
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев

Американський боксер Девін Хейні продовжує коментувати майбутній бій проти Василя Ломаченка. Цього разу спортсмен висловив впевненість, що переможе українця. 

Слова боксера публікує видання Boxing Scene.

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Самовпевненість Хейні 

Девін Хейні переконаний, що зможе здолати Василя Ломаченка, адже вважає себе сильнішим за українця. Американець також радий тому, що цей бій таки відбудеться. 

"Я чекав на цей бій з 2019 року. Просив Ломаченка про цей поєдинок, але він не хотів битися. Тепер ситуація змінилася, і вже він просив. І зараз я дійсно впевнений, що я кращий за Ломаченка, сильніший як боксер, тому виграю бій. Щасливий, що час настав", — сказав Хейні. 

Девін називає майбутній поєдинок "битвою за спадщину" та відзначає, що Ломаченко все ще у списку найкращих. 

"Для мене це дуже велика подія, бій за спадщину. Колись Ломаченко був першим у списку незалежно від вагової категорії. Зараз, звичайно, я вже вищий у цьому списку, але Лома все ще серед найкращих. Це реальна битва за чотири титули", — додав Хейні. 

Бій між Василем Ломаченком та Девіном Хейні відбудеться 20 травня у Лас-Вегасі. 

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