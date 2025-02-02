Фанат львовских Карпат погиб на фронте — что известно

Погибший фанат "Карпат" Олег Хомицкий. Фото: instagram.com/karpaty.lviv

Украина, к сожалению, продолжает терять на фронте своих героев. Теперь тяжелую потерю понесло украинское фанатское движение.

На войне с Россией погиб представитель ультрас львовских "Карпат" Олег Хомицкий по прозвищу "Ураган", сообщает пресс-служба клуба.

Читайте также:

О его смерти стало известно 1 февраля. Он стал на защиту Украины с самого начала полномасштабной войны.

Воин на щите

Олег Хомицкий был представителем львовской фанатской группировки Pride. Также он был активным пластуном, воспитанником куреня ч.1 ім. Короля Данила.

"Во время службы на фронте не оставлял занятий спортом — в приложении Strava можно было увидеть, как его беговые маршруты сместились из мирных городов на линию фронта", — рассказали на Facebook-странице "Пласт Львов".

Детали о похоронах и месте прощания с Олегом Хомицким будут известны позже.

Напомним, киевское "Динамо" нашло новый клуб для своего легионера из Люксембурга. В Киеве на него давно не рассчитывают.

В "Динамо" также рассматривают вариант с продажей одного из своих лидеров. На Виталия Буяльского есть спрос среди зарубежных клубов.

Игрок английского "Борнмута" и сборной Украины Илья Забарный летом сменит клуб. На него есть множество претендентов среди известных команд.

Жена игрока донецкого "Шахтера" Георгия Судакова показала его эмоциональную встречу с дочкой после возвращения из Германии.