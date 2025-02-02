Фанат львівських Карпат загинув на фронті — що відомо

Загиблий фанат "Карпат" Олег Хомицький. Фото: instagram.com/karpaty.lviv

Україна, на жаль, продовжує втрачати на фронті своїх героїв. Тепер важку втрату поніс український фанатський рух.

На війні з Росією загинув представник ультрас львівських "Карпат" Олег Хомицький на прізвисько "Ураган", повідомляє пресслужба клубу.

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Про його смерть стало відомо 1 лютого. Він став на захист України із самого початку повномасштабної війни.

Воїн на щиті

Олег Хомицький був представником львівського фанатського угруповання Pride. Також він був активним пластуном, вихованцем куреня ч.1 ім. Короля Данила.

"Під час служби на фронті не полишав занять спортом — у додатку Strava можна було побачити, як його бігові маршрути змінилися з мирних міст на лінію фронту", — розповіли на Facebook-сторінці "Пласт Львів".

Деталі про чин похорону та місце прощання з Олегом Хомицьким будуть відомі пізніше.

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