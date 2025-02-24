Форвард сборной Италии потерял сознание во время важного матча

Мойзе Кин борется за мяч во время игры с "Лацио". Фото: Reuters/Alberto Lingria

В матче 26-го тура чемпионата Италии по футболу "Фиорентина" проиграла на выезде "Вероне". Антуан Бернед забил победный гол на пятой добавленной минуте.

В этом поединке "скуадра виола" потеряла одного из своих лидеров, сообщает Sky Sport Italia.

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"Фиорентина" осложнила свою задачу по выходу в еврокубки поражение от "Вероны". При этом флорентийцы лишились важного игрока. Форвард сборной Италии Мойзе Кин получил тяжелую травму и прямо с поля был доставлен в ближайшую больницу.

Мойзе Кин готовится к игре. Фото: Reuters/Alberto Lingria

Опасность жизни футболиста

Во время матча с "Вероной" Мойзе Кин столкнулся головой с защитником Павелом Давидовичем. Форвард "Фиорентины" получил рассечение, ему оказали помощь за пределами поля. Вскоре после этого 24-летний футболист вернулся на поле.

Несмотря на желание продолжать играть, Мойзе Кин уже не сумел помочь "Фиорентине". Через минуту после возвращения на поле он упал без сознания и не мог прийти в себя в течение нескольких минут. Врачи зафиксировали голову футболиста и унесли его в подтрибунное помещение на носилках.

Позже "Фиорентина" опубликовала официальное сообщение, в котором говорится, что Мойзе Кин получил черепно-мозговую травму. Он пройдет обследование, которое покажет, насколько серьезным оказалось повреждение. Футболист уже пришел в себя и готовится к выписке из больницы.

В сезоне 2024/2025 Мойзе Кин сыграл 25 матчей, забил 17 голов и сделал 3 результативные передачи.

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