Форвард збірної Італії знепритомнів під час важливого матчу

Мойзе Кін бореться за м'яч під час гри з "Лаціо". Фото: Reuters/Alberto Lingria

У матчі 26-го туру чемпіонату Італії з футболу "Фіорентина" програла на виїзді "Вероні". Антуан Бернед забив переможний гол на п'ятій доданій хвилині.

У цьому поєдинку "скуадра віола" втратила одного зі своїх лідерів, повідомляє Sky Sport Italia.

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"Фіорентина" ускладнила своє завдання щодо виходу в єврокубки поразкою від "Верони". При цьому флорентійці втратили важливого гравця. Форвард збірної Італії Мойзе Кін дістав важку травму й прямо з поля був доставлений у найближчу лікарню.

Мойзе Кін готується до гри. Фото: Reuters/Alberto Lingria

Небезпека життю футболіста

Під час матчу з "Вероною" Мойзе Кін зіткнувся головою із захисником Павелом Давидовичем. Форвард "Фіорентини" отримав розсічення, йому надали допомогу за межами поля. Незабаром після цього 24-річний футболіст повернувся на поле.

Попри бажання продовжувати грати, Мойзе Кін уже не зумів допомогти "Фіорентині". За хвилину після повернення на поле він упав непритомним і не міг отямитися протягом кількох хвилин. Лікарі зафіксували голову футболіста і забрали його в підтрибунне приміщення на ношах.

Пізніше "Фіорентина" опублікувала офіційне повідомлення, в якому йдеться, що Мойзе Кін отримав черепно-мозкову травму. Він пройде обстеження, яке покаже, наскільки серйозним виявилося пошкодження. Футболіст уже прийшов до тями й готується до виписки з лікарні.

У сезоні 2024/2025 Мойзе Кін зіграв 25 матчів, забив 17 голів та зробив 3 результативні передачі.

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