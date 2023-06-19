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Известный футболист проведет 18 месяцев в тюрьме: за что его осудили

19 июня 2023 14:44
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Известный футболист проведет 18 месяцев в тюрьме: за что его осудили
Квинси Промес празднует гол. Фото: REUTERS/Ciro De Luca
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Бывший форвард сборной Нидерландов Квинси Промес может надолго отправиться за решетку. Суд в Амстердаме вынес обвинительный приговор в отношении игрока. 

Промес должен провести в тюрьме 18 месяцев, сообщает ESPN

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В 2020 году между Квинси Промесом и его двоюродным братом произошла пьяная ссора. Футболист схватил нож и набросился на своего родственника. Промес нанес брату ранение в ногу, после чего пострадавший был госпитализирован. 

Вердикт суда по делу Промеса 

В ходе судебного разбирательства в Нидерландах вина форварда была полностью доказана. Его осудили на 18 месяцев тюремного заключения. 

Проблема заключается в том, что Квинси Промес с 2021 года выступает за московский "Спартак". Не факт, что россияне выдадут футболиста правоохранительным органам Нидерландов. Однако если Промес не вернется на родину, он больше не сможет приехать в Европу. 

Финальная точка в деле Квинси Промеса еще не поставлена. Футболиста также обвиняют в попытке контрабанды наркотиков общим весом в 1,37 тонны. Инцидент произошел в 2020 году. 

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