Відомий футболіст проведе 18 місяців у в'язниці: за що його засудили

Квінсі Промес святкує гол. Фото: REUTERS/Ciro De Luca

Колишній форвард збірної Нідерландів Квінсі Промес може надовго сісти за ґрати. Суд в Амстердамі виніс обвинувальний вирок щодо гравця.

Промес має провести у в'язниці 18 місяців, повідомляє ESPN.

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У 2020 році між Квінсі Промесом та його двоюрідним братом сталася п'яна сварка. Футболіст схопив ножа і накинувся на свого родича. Промес завдав братові поранення в ногу, після чого потерпілого було госпіталізовано.

Вердикт суду у справі Промесу

Під час судового розгляду в Нідерландах провину форварда було повністю доведено. Його засудили до 18 місяців ув'язнення.

Проблема полягає в тому, що Квінсі Промес з 2021 року виступає за московський "Спартак". Не факт, що росіяни видадуть футболіста правоохоронним органам Нідерландів. Однак, якщо Промес не повернеться на батьківщину, він більше не зможе приїхати до Європи.

Фінальна точка у справі Квінсі Промеса ще не поставлена. Футболіста також звинувачують у спробі контрабанди наркотиків загальною вагою 1,37 тонни. Інцидент стався у 2020 році.

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