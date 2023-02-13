Чешский футболист Якуб Янкто признал себя геем

Чешский игрок отважился сделать серьезное заявление

Полузащитник чешского клуба "Спарта" Якуб Янкто публично рассказал о своей сексуальной ориентации. Футболист признал себя геем.

Полузащитник опубликовал откровенное сообщение на своей странице в Instagram.

27-летний воспитанник пражской "Славии" Якуб Янкто, который выступает на правах аренды за другой столичный клуб — "Спарту", решил сделать откровенное признание. Хавбек сообщил всему миру о том, что является геем.

Признание футболиста

"Привет, меня зовут Якуб Янкто. Как и у всех остальных, у меня есть сильные и слабые стороны, семья, друзья. У меня есть работа, которую я выполняю как можно лучше в течение многих лет с серьезностью, профессионализмом и страстью.

Как и все остальные, я хочу прожить свою жизнь в свободе, без страхов, предубеждений и насилия, но в любви.

Я гомосексуалист и больше не хочу скрывать себя", — рассказал в видеоролике Якуб Янкто.

Полузащитник забил четыре гола в 45 матчах за сборную Чехии. Права на него принадлежат испанскому "Хетафе". Помимо этого, Янкто выступал за итальянские команды "Асколи", "Удинезе" и "Сампдорию".

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