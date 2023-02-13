Чеський футболіст Якуб Янкто визнав себе геєм

Відомий футболіст виявився геєм: гравець здійснив камінг-аут
Півзахисник чеського клубу "Спарта" Якуб Янкто публічно розповів про свою сексуальну орієнтацію. Футболіст визнав себе геєм.
Півзахисник опублікував відверте повідомлення на своїй сторінці в Instagram.
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27-річний вихованець празької "Славії" Якуб Янкто, який виступає на правах оренди за інший столичний клуб — "Спарту", вирішив зробити відверте зізнання. Хавбек повідомив усьому світу про те, що є геєм.
Визнання футболіста
"Привіт, мене звати Якуб Янкто. Як і у всіх інших, у мене є сильні та слабкі сторони, сім'я, друзі. У мене є робота, яку я виконую якнайкраще протягом багатьох років із серйозністю, професіоналізмом та пристрастю.
Як і всі інші, я хочу прожити своє життя у свободі, без страхів, упереджень та насильства, але у коханні.
Я гомосексуаліст і більше не хочу приховувати себе", — розповів у відеоролику Якуб Янкто.
Півзахисник забив чотири голи у 45 матчах за збірну Чехії. Права на нього належать іспанському "Хетафе". Крім цього, Янкто виступав за італійські команди "Асколі", "Удінезе" та "Сампдорію".
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