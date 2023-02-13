Чеський футболіст Якуб Янкто визнав себе геєм

Чеський гравець наважився зробити серйозну заяву

Півзахисник чеського клубу "Спарта" Якуб Янкто публічно розповів про свою сексуальну орієнтацію. Футболіст визнав себе геєм.

Півзахисник опублікував відверте повідомлення на своїй сторінці в Instagram.

27-річний вихованець празької "Славії" Якуб Янкто, який виступає на правах оренди за інший столичний клуб — "Спарту", вирішив зробити відверте зізнання. Хавбек повідомив усьому світу про те, що є геєм.

Визнання футболіста

"Привіт, мене звати Якуб Янкто. Як і у всіх інших, у мене є сильні та слабкі сторони, сім'я, друзі. У мене є робота, яку я виконую якнайкраще протягом багатьох років із серйозністю, професіоналізмом та пристрастю.

Як і всі інші, я хочу прожити своє життя у свободі, без страхів, упереджень та насильства, але у коханні.

Я гомосексуаліст і більше не хочу приховувати себе", — розповів у відеоролику Якуб Янкто.

Півзахисник забив чотири голи у 45 матчах за збірну Чехії. Права на нього належать іспанському "Хетафе". Крім цього, Янкто виступав за італійські команди "Асколі", "Удінезе" та "Сампдорію".

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