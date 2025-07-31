Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьШоу-бизнесВкусАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Известный футболист спас человека от самоубийства

Известный футболист спас человека от самоубийства

Ua ru
Дата публикации 31 июля 2025 15:14
Экс‑капитан МЮ спас подростка от самоубийства
Антонио Валенсия времен выступлений в "Манчестер Юнайтед". Фото: instagram.com/antoniovalencia2525/

Известный эквадорский футболист и легенда "Манчестер Юнайтед" Антонио Валенсия оказался в центре эмоциональной истории. Он вернулся на родину после окончания карьеры и стал свидетелем попытки самоубийства молодого человека на мосту в Кито.

По словам Валенсии, он заметил парня на краю моста и без колебаний вышел из машины, чтобы поговорить с ним, сообщает All Football.

Реклама
Читайте также:

Антонио Валенсия скромно отметил, что не считает себя спасителем, его слова и поддержка сыграли роль. Молодой человек узнал экс‑футболиста и отказался от рокового шага. 

Антонио Валенсия
Антонио Валенсия в 2025 году. Фото: instagram.com/antoniovalencia2525/

Детали инцидента с участием Валенсии

Футболист рассказал, что ситуация была напряженной, но вмешательство полиции и появление семьи помогли избежать трагедии. Валенсия подчеркнул, что жизнь — хрупкая вещь, и важно заботиться о своем разуме и сердце.

"Это было непросто. Он был очень молод и узнал меня. Я не могу сказать, что я спас, но пытался поговорить. Слава Богу, семья пришла вовремя, и все закончилось хорошо", — подчеркнул Валенсия. 

Напомним, скончался известный тренер по боксу, который работал с братьями Кличко и Майком Тайсоном. 

Никола Олислагерс раскрыла секрет доминирования в прыжках в высоту в этом сезоне. 

Известный американский боец приехал в Россию, чтобы выйти на ринг с местным чиновником. 

"Рома" твердо намерена продать Артема Довбика, ведутся поиски нового клуба для украинского форварда. 

 

спорт футбол Манчестер Юнайтед самоубийство Эквадор
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации