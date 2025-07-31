Экс‑капитан МЮ спас подростка от самоубийства

Антонио Валенсия времен выступлений в "Манчестер Юнайтед". Фото: instagram.com/antoniovalencia2525/

Известный эквадорский футболист и легенда "Манчестер Юнайтед" Антонио Валенсия оказался в центре эмоциональной истории. Он вернулся на родину после окончания карьеры и стал свидетелем попытки самоубийства молодого человека на мосту в Кито.

По словам Валенсии, он заметил парня на краю моста и без колебаний вышел из машины, чтобы поговорить с ним, сообщает All Football.

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Антонио Валенсия в 2025 году. Фото: instagram.com/antoniovalencia2525/

Детали инцидента с участием Валенсии

Футболист рассказал, что ситуация была напряженной, но вмешательство полиции и появление семьи помогли избежать трагедии. Валенсия подчеркнул, что жизнь — хрупкая вещь, и важно заботиться о своем разуме и сердце.

"Это было непросто. Он был очень молод и узнал меня. Я не могу сказать, что я спас, но пытался поговорить. Слава Богу, семья пришла вовремя, и все закончилось хорошо", — подчеркнул Валенсия.

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