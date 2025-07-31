Екскапітан МЮ врятував підлітка від самогубства

Відомий футболіст врятував людину від самогубства
Відомий еквадорський футболіст та легенда "Манчестер Юнайтед" Антоніо Валенсія опинився в центрі емоційної історії. Він повернувся на батьківщину після закінчення кар'єри та став свідком спроби самогубства молодого чоловіка на мосту в Кіто.
За словами Валенсії, він помітив хлопця на краю мосту та без вагань вийшов з машини, щоб поговорити з ним, повідомляє All Football.
Антоніо Валенсія скромно зазначив, що не вважає себе рятівником, його слова та підтримка зіграли роль. Молодий чоловік упізнав ексфутболіста та відмовився від фатального кроку.
Деталі інциденту за участю Валенсії
Футболіст розповів, що ситуація була напруженою, але втручання поліції та поява сім'ї допомогли уникнути трагедії. Валенсія наголосив, що життя — крихка річ, і важливо дбати про свій розум і серце.
"Це було непросто. Він був дуже молодий і впізнав мене. Я не можу сказати, що я врятував, але намагався поговорити. Слава Богу, сім'я прийшла вчасно, і все закінчилося добре", — підкреслив Валенсія.
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