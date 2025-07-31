Екскапітан МЮ врятував підлітка від самогубства

Антоніо Валенсія часів виступів у "Манчестер Юнайтед". Фото: instagram.com/antoniovalencia2525/

Відомий еквадорський футболіст та легенда "Манчестер Юнайтед" Антоніо Валенсія опинився в центрі емоційної історії. Він повернувся на батьківщину після закінчення кар'єри та став свідком спроби самогубства молодого чоловіка на мосту в Кіто.

За словами Валенсії, він помітив хлопця на краю мосту та без вагань вийшов з машини, щоб поговорити з ним, повідомляє All Football.

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Антоніо Валенсія у 2025 році. Фото: instagram.com/antoniovalencia252525/

Деталі інциденту за участю Валенсії

Футболіст розповів, що ситуація була напруженою, але втручання поліції та поява сім'ї допомогли уникнути трагедії. Валенсія наголосив, що життя — крихка річ, і важливо дбати про свій розум і серце.

"Це було непросто. Він був дуже молодий і впізнав мене. Я не можу сказати, що я врятував, але намагався поговорити. Слава Богу, сім'я прийшла вчасно, і все закінчилося добре", — підкреслив Валенсія.

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