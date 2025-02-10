Фейеноорд хочет забрать Пушича у Шахтера – тренер близок к уходу

Марино Пушич. Фото: "Шахтер"

Донецкий "Шахтер" вскоре может остаться без главного тренера. Проблема в том, что специалист заинтересовал нидерландский "Фейеноорд", который успел стать для него родным.

Об интересе "Фейеноорда" к Пушичу сообщил портал Tuttomercatoweb.

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Ранее "Фейеноорд" уволил с должности главного тренера Брайан Писке, который пришел в клуб после ухода в "Ливерпуль" Арне Слота, с которым наставник ранее работал в качестве ассистента.

Марино Пушич. Фото: "Шахтер"

Пушич покинет "Шахтер"

По информации источника, Пушич является для "Фейеноорда" одним из основным вариантов. К тому же, представители клуба уже выходили на тренера.

При этом, в "Шахтер" пока никто не обращался. Несмотря на все проблемы с Пушичем, его в "Шахтере" решили оставить до окончания сезона. Однако, решение было принято еще до интереса "Фейеноорда"

Боснийский специалист, у которого есть гражданство Нидерландов, работал в "Фейеноорде" с 2021 по 2023 год.

В чемпионате Нидерландов "Фейеноорд" занимает пятое место и не выигрывал уже четыре матча подряд.

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