Феєноорд хоче забрати Пушича у Шахтаря — тренер близький до відходу

Марино Пушич. Фото: "Шахтар"

Донецький "Шахтар" незабаром може залишитися без головного тренера. Проблема в тому, що фахівець зацікавив нідерландський "Феєноорд", який встиг стати для нього рідним.

Про інтерес "Феєноорда" до Пушича повідомив портал Tuttomercatoweb.

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Раніше "Феєноорд" звільнив з посади головного тренера Браяна Піске, який прийшов до клубу після відходу в "Ліверпуль" Арне Слота, з яким наставник раніше працював як асистент.

Марино Пушич. Фото: "Шахтар"

Пушич покине "Шахтар"

За інформацією джерела, Пушич є для "Феєноорда" одним з основних варіантів. До того ж представники клубу вже виходили на тренера.

При цьому, до "Шахтаря" поки ніхто не звертався. Незважаючи на всі проблеми з Пушичем, його в "Шахтарі" вирішили залишити до закінчення сезону. Однак, рішення було ухвалено ще до інтересу "Феєноорда".

Боснійський фахівець, у якого є громадянство Нідерландів, працював у "Фейєноорді" з 2021 по 2023 рік.

У чемпіонаті Нідерландів "Фейєноорд" посідає п'яте місце і не вигравав уже чотири матчі поспіль.

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