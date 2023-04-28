Известный клуб уволил тренера-педофила
В бразильском футболе продолжается скандал, в центре которого оказался известный местный клуб "Коринтианс". Руководство "Тимау" было вынуждено уволить главного тренера Куку.
Наставник проработал в команде меньше месяца, сообщает официальный Twitter-аккаунт "Коринтианса".
Бразильский тренер Алекси Стивал "Кука" был уволен из "Коринтианса" всего через несколько недель после назначения на этот пост. Руководство клуба приняло это решение под давлением болельщиков.
Отставка Куки
Кука подал в отставку после победы "Коринтианса" по пенальти над "Ремо" в Кубке Бразилии со счетом 5:4. На этом матче болельщики "Тимау" устроили масштабную акцию против тренера.
Тренер в 1987 году был приговорен судом Швейцарии к тюремному сроку за растление малолетней девочки, но не отбыл наказание. Оно аннулировано из-за истечения срока давности.
Несмотря на серьезное обвинение, 29-летний Кука работал по специальности в Бразилии больше двадцати лет. Скорее всего, теперь его карьера закончена. Что касается "Коринтианса", кандидатами на пост нового наставника команды являются Тите, Марсело Бьельса и Вандерлей Лушембургу.
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