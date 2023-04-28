Известный клуб уволил тренера-педофила

Болельщики "Коринтианса" во время матча. Фото: REUTERS/Carla Carniel

В бразильском футболе продолжается скандал, в центре которого оказался известный местный клуб "Коринтианс". Руководство "Тимау" было вынуждено уволить главного тренера Куку.

Наставник проработал в команде меньше месяца, сообщает официальный Twitter-аккаунт "Коринтианса".

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Бразильский тренер Алекси Стивал "Кука" был уволен из "Коринтианса" всего через несколько недель после назначения на этот пост. Руководство клуба приняло это решение под давлением болельщиков.

Отставка Куки

Кука подал в отставку после победы "Коринтианса" по пенальти над "Ремо" в Кубке Бразилии со счетом 5:4. На этом матче болельщики "Тимау" устроили масштабную акцию против тренера.

Болельщики Коринтианса на стадионе. Фото: REUTERS/Carla Carniel

Тренер в 1987 году был приговорен судом Швейцарии к тюремному сроку за растление малолетней девочки, но не отбыл наказание. Оно аннулировано из-за истечения срока давности.

Несмотря на серьезное обвинение, 29-летний Кука работал по специальности в Бразилии больше двадцати лет. Скорее всего, теперь его карьера закончена. Что касается "Коринтианса", кандидатами на пост нового наставника команды являются Тите, Марсело Бьельса и Вандерлей Лушембургу.

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