Відомий клуб звільнив тренера-педофіла

Вболівальники "Корінтіанса" під час матчу. Фото: REUTERS/Carla Carniel

У бразильському футболі триває скандал, у центрі якого опинився відомий місцевий клуб "Коринтіанс". Керівництво "Тімау" було змушене звільнити головного тренера Куку.

Наставник пропрацював у команді менш як місяць, повідомляє офіційний Twitter-аккаунт "Корінтіанса".

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Бразильського тренера Алекса Стівала "Куку" було звільнено з "Корінтіансу" всього через кілька тижнів після призначення на цю посаду. Керівництво клубу ухвалило це рішення під тиском уболівальників.

Відставка Куки

Кука подав у відставку після перемоги "Корінтіанса" за пенальті над "Ремо" у Кубку Бразилії з рахунком 5:4. На цьому матчі вболівальники "Тімау" влаштували масштабну акцію проти тренера.

Вболівальники Корінтіанс на стадіоні. Фото: REUTERS/Carla Carniel

Тренера у 1987 році було засуджено судом Швейцарії до тюремного терміну за розбещення малолітньої дівчинки, але не відбув покарання. Воно анульоване через закінчення терміну давності.

Попри серйозне звинувачення, 29-річний Кука працював за фахом у Бразилії понад двадцять років. Найімовірніше, тепер його кар'єра закінчена. Що стосується "Корінтіансу", кандидатами на посаду нового наставника команди є Тіте, Марсело Б'єльса та Вандерлей Лушембургу.

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