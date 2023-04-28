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Відомий клуб звільнив тренера-педофіла

28 квітня 2023 13:15
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Відомий клуб звільнив тренера-педофіла
Вболівальники "Корінтіанса" під час матчу. Фото: REUTERS/Carla Carniel
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

У бразильському футболі триває скандал, у центрі якого опинився відомий місцевий клуб "Коринтіанс". Керівництво "Тімау" було змушене звільнити головного тренера Куку.

Наставник пропрацював у команді менш як місяць, повідомляє офіційний Twitter-аккаунт "Корінтіанса".

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Бразильського тренера Алекса Стівала "Куку" було звільнено з "Корінтіансу" всього через кілька тижнів після призначення на цю посаду. Керівництво клубу ухвалило це рішення під тиском уболівальників.

Відставка Куки

Кука подав у відставку після перемоги "Корінтіанса" за пенальті над "Ремо" у Кубку Бразилії з рахунком 5:4. На цьому матчі вболівальники "Тімау" влаштували масштабну акцію проти тренера.

Вболівальники Коринтіансу
Вболівальники Корінтіанс на стадіоні. Фото: REUTERS/Carla Carniel

Тренера у 1987 році було засуджено судом Швейцарії до тюремного терміну за розбещення малолітньої дівчинки, але не відбув покарання. Воно анульоване через закінчення терміну давності.

Попри серйозне звинувачення, 29-річний Кука працював за фахом у Бразилії понад двадцять років. Найімовірніше, тепер його кар'єра закінчена. Що стосується "Корінтіансу", кандидатами на посаду нового наставника команди є Тіте, Марсело Б'єльса та Вандерлей Лушембургу.

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