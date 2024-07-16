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Известный комментатор сравнил работу Реброва, Шевченко и Петракова в сборной Украины

16 июля 2024 11:43
Валерий Ковалевич - Редактор
Вацко сравнил работу Реброва и Петракова в сборной Украины
Тренер Сергей Ребров во время исполнения гимна Украины. Фото: скриншот Megogo
Валерий Ковалевич - Редактор

Известный комментатор Виктор Вацко провел сравнительный анализ достижений трех тренеров сборной Украины. Речь идет об Александре Петракове, Андрее Шевченко и Сергее Реброве.

Эксперт на YouTube-канале "Вацко Live" прокомментировал слухи о том, что у национальной команды может появиться новый наставник. 

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Виктор Вацко провел сравнение трех последних тренеров сборной Украины и назвал наставника, при котором "сине-желтые" играют наиболее успешно. В последнее время активизировали слухи о том, что Сергей Ребров может уйти из национальной команды после неудачи на Евро-2024. 

Сергей Ребров на Евро-2024
Сергей Ребров на Евро-2024. Фото: скриншот Megogo

Кто был лучшим тренером сборной Украины

Виктор Вацко оценил работу Сергея Реброва и Александра Петракова во главе национальной команды. Эксперт привел цифры, согласно которым нынешний наставник сборной Армении руководил игрой "сине-желтых" в 15 поединках. За это время команда одержала 15 побед при двух поражениях. 

Александра Петраков
Александра Петраков на пресс-конференции. Фото: Football Federation of Armenia

В активе Сергея Реброва 16 поединков, в которых сборная Украины одержала восемь побед при трех поражениях. Однако под руководством этого наставника команда пробилась в финальную часть Евро-2024. А вот Петраков свою задачу не выполнил: "сине-желтые" не вышли на Кубок Мира в Катаре и не сумели выиграть группу в Лиге Наций. 

Также Вацко отметил, что при Петракове сборная Украины провела только один матч против гранда мирового футбола. Речь идет о поединке с Францией. Под руководством Реброва "сине-желтые" уже играли с Германией, Англией, Италией и Бельгией. 

"Андрей Шевченко со сборной Украины не вышел на ЧМ-2018. После этого он выиграл группу Лиги Наций и вывел команду в плей-офф Евро-2020. Сейчас Шевченко, как никто, имеет основания руководствоваться своим собственным тренерским опытом и принять решение о том, кто будет руководить командой", — заявил Вацко. 

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