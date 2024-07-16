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Відомий коментатор порівняв роботу Реброва, Шевченка та Петракова у збірній України

16 липня 2024 11:43
Валерій Ковалевич - Редактор
Вацко порівняв роботу Реброва та Петракова у збірній України
Тренер Сергій Ребров під час виконання гімну України. Фото: скриншот Megogo
Валерій Ковалевич - Редактор

Відомий коментатор Віктор Вацко провів порівняльний аналіз здобутків трьох тренерів збірної України. Йдеться про Олександра Петракова, Андрія Шевченка та Сергія Реброва.

Експерт на YouTube-каналі "Вацко Live" прокоментував чутки про те, що у національної команди може з'явитися новий наставник.

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Віктор Вацко провів порівняння трьох останніх тренерів збірної України та назвав спеціаліста, за якого "синьо-жовті" грають найбільш успішно. Останнім часом активізували чутки, що Сергій Ребров може піти з національної команди після невдачі на Євро-2024.

Сергій Ребров на Євро-2024
Сергій Ребров на Євро-2024 Фото: скриншот Megogo

Хто був найкращим тренером збірної України

Віктор Вацко оцінив роботу Сергія Реброва та Олександра Петракова на чолі національної команди. Експерт навів цифри, згідно з якими нинішній наставник збірної Вірменії керував грою "синьо-жовтих" у 15 поєдинках. За цей час команда здобула 15 перемог при двох поразках.

Олександра Петракова
Олександра Петракова на пресконференції. Фото: Football Federation of Armenia

В активі Сергія Реброва 16 поєдинків, у яких збірна України здобула вісім перемог за трьох поразок. Однак під керівництвом цього наставника команда пробилася до фінальної частини Євро-2024. А от Петраков своє завдання не виконав: "синьо-жовті" не вийшли на Кубок Світу у Катарі та не зуміли виграти групу у Лізі Націй.

Також Вацко зазначив, що за Петракова збірна України провела лише один матч проти гранду світового футболу. Йдеться про поєдинок із Францією. Під керівництвом Реброва "синьо-жовті" вже грали з Німеччиною, Англією, Італією та Бельгією.

"Андрій Шевченко зі збірною України не вийшов на ЧС-2018. Після цього він виграв групу Ліги Націй і вивів команду у плей-офф Євро-2020. Зараз Шевченко, як ніхто, має підстави керуватися своїм власним тренерським досвідом та ухвалити рішення про те, хто керуватиме командою", — заявив Вацко.

Нагадаємо, "Динамо" отримає пропозицію по одній зі своїх зірок — гравцем цікавиться німецький клуб.

Ребров може піти зі збірної України через пропозицію по роботі від відомого клубу.

Вихованець "Динамо" відмовився від переходу до "Шахтаря" та обрав інший клуб.

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спорт футбол Збірна України з футболу Олександр Петраков Сергій Ребров Віктор Вацко

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