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Известный комментатор раскритиковал сборную Украины за поражение от Румынии

19 июня 2024 13:48
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Вацко раскритиковал Мудрика и других игроков сборной Украины
Футболисты сборной Украины перед матчем с Румынией. Фото: скриншот Megogo
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Известный журналист и комментатор Виктор Вацко не увидел ничего позитивного в первом матче сборной Украины на Евро-2024. Блогер считает, что в команде Сергея Реброва никто не проявил себя с лучшей стороны. 

Вацко вступил в заочный спор с болельщиками украинской команды в эфире YouTube-канала "Вацко LIVE".

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В своем первом матче на чемпионате Европы по футболу сборная Украины разгромно проиграла Румынии. Подопечные Сергея Реброва не сумели реализовать ни одного момента у чужих ворот. Соперник забил Андрею Лунину три гола, один из которых претендует на звание самого красивого мяча на турнире. 

Михаил Мудрик
Михаил Мудрик в матче с Румынией. Фото: скриншот Megogo 

Что Вацко сказал о сборной Украины 

Болельщики "сине-желтых" традиционно выбрали "Льва матча" — так звучит номинация на "Лучшего игрока" поединка. На этот раз им стал Михаил Мудрик. Но Виктор Вацко не согласен с таким выбором. Эксперт заявил, что в составе команды не было футболистов, которые заслужили лестные оценки своей игрой. 

"Я очень люблю футболистов сборной Украины, с большинством знаком, общаюсь. Не хочу никого обидеть, но в матче с Румынией лучшими были те, кто не выходил на поле. Я бы никому эту статуэтку не отдал. Никто в матче против Румынии не показал футбол уровня "Льва матча", — заявил Вацко. 

Напомним, Цыганков перейдет в итальянский клуб — "Жирона" назвала условие.

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Судаков признался, как сборная Украины отреагировала на критику после матча с Румынией. 

Забарный назвал честную причину поражения сборной Украины от Румынии. 

Михаил Мудрик
футбол
Сборная Украины по футболу
Евро-2024
Румыния
спорт

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