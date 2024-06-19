Вацко раскритиковал Мудрика и других игроков сборной Украины

Футболисты сборной Украины перед матчем с Румынией. Фото: скриншот Megogo

Известный журналист и комментатор Виктор Вацко не увидел ничего позитивного в первом матче сборной Украины на Евро-2024. Блогер считает, что в команде Сергея Реброва никто не проявил себя с лучшей стороны.

Вацко вступил в заочный спор с болельщиками украинской команды в эфире YouTube-канала "Вацко LIVE".

Читайте также:

В своем первом матче на чемпионате Европы по футболу сборная Украины разгромно проиграла Румынии. Подопечные Сергея Реброва не сумели реализовать ни одного момента у чужих ворот. Соперник забил Андрею Лунину три гола, один из которых претендует на звание самого красивого мяча на турнире.

Михаил Мудрик в матче с Румынией. Фото: скриншот Megogo

Что Вацко сказал о сборной Украины

Болельщики "сине-желтых" традиционно выбрали "Льва матча" — так звучит номинация на "Лучшего игрока" поединка. На этот раз им стал Михаил Мудрик. Но Виктор Вацко не согласен с таким выбором. Эксперт заявил, что в составе команды не было футболистов, которые заслужили лестные оценки своей игрой.

"Я очень люблю футболистов сборной Украины, с большинством знаком, общаюсь. Не хочу никого обидеть, но в матче с Румынией лучшими были те, кто не выходил на поле. Я бы никому эту статуэтку не отдал. Никто в матче против Румынии не показал футбол уровня "Льва матча", — заявил Вацко.

Напомним, Цыганков перейдет в итальянский клуб — "Жирона" назвала условие.

"Динамо" удивило болельщиков презентацией новой формы — фото.

"Бенфика" изменила цену на Трубина и собирается продать украинца.

Судаков признался, как сборная Украины отреагировала на критику после матча с Румынией.

Забарный назвал честную причину поражения сборной Украины от Румынии.