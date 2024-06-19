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Відомий коментатор розкритикував збірну України за поразку від Румунії

19 червня 2024 13:48
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Вацко розкритикував Мудрика та інших гравців збірної України
Футболісти збірної України перед матчем із Румунією. Фото: скриншот Megogo
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Відомий журналіст та коментатор Віктор Вацко не побачив нічого позитивного у першому матчі збірної України на Євро-2024. Блогер вважає, що в команді Сергія Реброва ніхто не виявив себе з найкращого боку.

Вацко вступив у заочну суперечку з уболівальниками української команди в ефірі YouTube-каналу "Вацко LIVE".

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У своєму першому матчі на чемпіонаті Європи з футболу збірна України програла Румунії. Підопічні Сергія Реброва не зуміли продати жодного моменту біля чужих воріт. Суперник забив Андрію Луніну три голи, один із яких претендує на звання найкрасивішого м'яча на турнірі.

Михайло Мудрік
Михайло Мудрик у матчі з Румунією. Фото: скриншот Megogo

Що Вацко сказав про збірну України

Вболівальники "синьо-жовтих" традиційно обрали "Лева матчу" — так звучить номінація на "Найкращого гравця" поєдинку. Цього разу ним став Михайло Мудрик. Але Віктор Вацко не погоджується з таким вибором. Експерт заявив, що у складі команди не було футболістів, які заслужили приємні оцінки своєю грою.

"Я дуже люблю футболістів збірної України, з більшістю знайомий, спілкуюся. Не хочу нікого образити, але в матчі з Румунією найкращими були ті, хто не виходив на поле. Я б нікому цю статуетку не віддав. Ніхто у матчі проти Румунії не показав футболу рівня "Лева матчу", — заявив Вацко.

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Михайло Мудрик
футбол
Збірна України з футболу
Євро-2024
Румунія
спорт

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