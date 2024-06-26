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Известный комментатор рассказал, как сборная Украины сможет обыграть Бельгию

26 июня 2024 09:45
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Роберто Моралес рассказал, как сборная Украины может победить Бельгию
Сборная Украины празднует победу. Фото: Reuters/Thilo Schmuelgen
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В решающем матче за право выйти в плей-офф чемпионата Европы по футболу сборная Украины сыграет с национальной командой Бельгии. Подопечным Сергея Реброва в этом поединке необходима победа. 

Известный украинский комментатор Роберто Моралес рассказал, что может принести успех "сине-желтым" в матче с сильным соперником, сообщает "Рейтинг букмекеров". 

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Роберто Моралес комментирует матчи на Евро-2024. Эксперт поделился прогнозом на поединок сборных Украины и Бельгии. Комментатор уверен, что у подопечных Реброва есть шанс на победу в этом противостоянии. 

Сборная Украины
Сборная Украины после матча со Словакией. Фото: Reuters/Bernadett Szabo

Как Украина должна сыграть с Бельгией 

Накануне поединка третьего тура группового этапа Евро-2024 сложилась ситуация, в которой победа необходима обоим соперникам. Моралес понимает, что сборная Бельгии превосходит "сине-желтых", но журналисты предъявляют немало претензий главному тренеру "красных дьяволов". 

Эксперт отметил, что сборная Бельгии не является фаворитом турнира, и в игре этой команды регулярно появляются ошибки. "Красные дьяволы" начали чемпионат Европы с поражения от словаков, и могут проиграть украинцам. 

"Команда Реброва должна сыграть по схеме 5-2-3, то есть так, как действовали в товарищеском поединке против Германии. Тогда же сработало 0:0. Правда, везение для такого результата нам точно понадобится, как и полное самопожертвование", — рассказал Моралес. 

Матч сборных Украины и Бельгии состоится в среду, 16 июня, в 19:00. 

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Сборная Бельгии по футболу

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