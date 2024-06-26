Роберто Моралес рассказал, как сборная Украины может победить Бельгию

Сборная Украины празднует победу. Фото: Reuters/Thilo Schmuelgen

В решающем матче за право выйти в плей-офф чемпионата Европы по футболу сборная Украины сыграет с национальной командой Бельгии. Подопечным Сергея Реброва в этом поединке необходима победа.

Известный украинский комментатор Роберто Моралес рассказал, что может принести успех "сине-желтым" в матче с сильным соперником, сообщает "Рейтинг букмекеров".

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Сборная Украины после матча со Словакией. Фото: Reuters/Bernadett Szabo

Как Украина должна сыграть с Бельгией

Накануне поединка третьего тура группового этапа Евро-2024 сложилась ситуация, в которой победа необходима обоим соперникам. Моралес понимает, что сборная Бельгии превосходит "сине-желтых", но журналисты предъявляют немало претензий главному тренеру "красных дьяволов".

Эксперт отметил, что сборная Бельгии не является фаворитом турнира, и в игре этой команды регулярно появляются ошибки. "Красные дьяволы" начали чемпионат Европы с поражения от словаков, и могут проиграть украинцам.

"Команда Реброва должна сыграть по схеме 5-2-3, то есть так, как действовали в товарищеском поединке против Германии. Тогда же сработало 0:0. Правда, везение для такого результата нам точно понадобится, как и полное самопожертвование", — рассказал Моралес.

Матч сборных Украины и Бельгии состоится в среду, 16 июня, в 19:00.

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