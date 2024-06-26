Роберто Моралес розповів, як збірна України може перемогти Бельгію

Збірна України святкує перемогу. Фото: Reuters/Thilo Schmuelgen

У вирішальному матчі за право вийти до плей-офф чемпіонату Європи з футболу збірна України зіграє з національною командою Бельгії. Підопічним Сергія Реброва у цьому поєдинку необхідна перемога.

Відомий український коментатор Роберто Моралес розповів, що може принести успіх "синьо-жовтим" у матчі із сильним суперником, повідомляє "Рейтинг букмекерів".

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Роберто Моралес коментує матчі на Євро-2024. Експерт поділився прогнозом на поєдинок збірних України та Бельгії. Коментатор упевнений, що підопічні Реброва мають шанс на перемогу в цьому протистоянні.

Збірна України після матчу зі Словаччиною. Фото: Reuters/Bernadett Szabo

Як Україна має зіграти з Бельгією

Напередодні поєдинку третього туру групового етапу Євро-2024 склалася ситуація, в якій перемога необхідна обом суперникам. Моралес розуміє, що збірна Бельгії перевершує "синьо-жовтих", але журналісти висувають чимало претензій головному тренеру "червоних дияволів".

Експерт зазначив, що збірна Бельгії не є фаворитом турніру, і у грі цієї команди регулярно з'являються помилки. "Червоні дияволи" розпочали чемпіонат Європи з поразки від словаків і можуть програти українцям.

"Команда Реброва має зіграти за схемою 5-2-3, тобто так, як діяли в товариському поєдинку проти Німеччини. Тоді ж спрацювало 0:0. Щоправда, везіння для такого результату нам точно знадобиться, як і повна самопожертва", — розповів Моралес.

Матч збірних України та Бельгії відбудеться у середу, 16 червня, о 19:00.

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