Российский теннисист Медведев сенсационно проиграл на Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев. Фото: REUTERS/Francis Mascarenhas

В Австралии продолжается один из самых престижных теннисных турниров Australian Open. Теннисисты играют второй круг.

Российский теннисист Даниил Медведев, занимающий пятую строчку в рейтинге ATP, в тяжелом поединке уступил представителю второй сотни рейтинга, американцу Лернеру Тьену, сообщает портал Новини.LIVE.

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Пятисетовое противостояние длилось почти 5 часов. И было очень нервным.

19-летний Учиха Тьен нокаутировал трехкратного финалиста Australian Open Даниила Медведева 😱👏

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A STAR IS BORNED ONCE AGAIN IN MELBOURNE 🌟 pic.twitter.com/YT23UI3WRd - Eurosport (@eurosport) 16 января 2025

Как сыграли Медведев и Тьен

Первые два сета были за американцем (6:3, 7:6), далее россиянин отыгрался (7:6, 6:1).

Последний сет закончился на тай-брейке, где сильнее был именно 19-летний Тьен.

В следующем круге он сыграет против представителя Франции Корнела Муте.

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