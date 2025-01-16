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Известный российский теннисист опозорился на Australian Open

16 января 2025 20:12
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»
Российский теннисист Медведев сенсационно проиграл на Australian Open
Российский теннисист Даниил Медведев. Фото: REUTERS/Francis Mascarenhas
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»

В Австралии продолжается один из самых престижных теннисных турниров Australian Open. Теннисисты играют второй круг.

Российский теннисист Даниил Медведев, занимающий пятую строчку в рейтинге ATP, в тяжелом поединке уступил представителю второй сотни рейтинга, американцу Лернеру Тьену, сообщает портал Новини.LIVE.

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Пятисетовое противостояние длилось почти 5 часов. И было очень нервным.

Как сыграли Медведев и Тьен

Первые два сета были за американцем (6:3, 7:6), далее россиянин отыгрался (7:6, 6:1).

Последний сет закончился на тай-брейке, где сильнее был именно 19-летний Тьен.

В следующем круге он сыграет против представителя Франции Корнела Муте.

Напомним, голкипер португальской "Бенфики" Анатолий Трубин может перейти в "Баварию".

Игрок сборной Украины не верит в вину Михаила Мудрика.

Футболист "Арсенала" Александр Зинченко может переехать в Турцию.

Из киевского "Динамо" ушел еще один опытный футболист.

 

спорт Теннис Australian Open Даниил Медведев спортсмены

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