Российский теннисист Медведев сенсационно проиграл на Australian Open

Известный российский теннисист опозорился на Australian Open
В Австралии продолжается один из самых престижных теннисных турниров Australian Open. Теннисисты играют второй круг.
Российский теннисист Даниил Медведев, занимающий пятую строчку в рейтинге ATP, в тяжелом поединке уступил представителю второй сотни рейтинга, американцу Лернеру Тьену, сообщает портал Новини.LIVE.
Пятисетовое противостояние длилось почти 5 часов. И было очень нервным.
19-летний Учиха Тьен нокаутировал трехкратного финалиста Australian Open Даниила Медведева 😱👏- Eurosport (@eurosport) 16 января 2025
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A STAR IS BORNED ONCE AGAIN IN MELBOURNE 🌟 pic.twitter.com/YT23UI3WRd
Как сыграли Медведев и Тьен
Первые два сета были за американцем (6:3, 7:6), далее россиянин отыгрался (7:6, 6:1).
Последний сет закончился на тай-брейке, где сильнее был именно 19-летний Тьен.
В следующем круге он сыграет против представителя Франции Корнела Муте.
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