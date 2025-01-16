Російський тенісист Медведєв сенсаційно програв на Australian Open

Російський тенісист Даниїл Медведєв. Фото: REUTERS/Francis Mascarenhas

В Австралії продовжується один із найпрестижніших тенісних турнірів Australian Open. Тенісисти грають друге коло.

Російський тенісист Даниїл Медведєв, який займає п'яту сходинку у рейтингу ATP, у важкому поєдинку поступився представнику другої сотні рейтингу, американцю Лернеру Тьєну, повідомляє портал Новини.LIVE.

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П'ятисетове протистояння тривало майже 5 годин. І було дуже нервовим.

19-year-old Learner Tien knocks out three-time Australian Open finalist Daniil Medvedev 😱👏



A STAR IS BORN ONCE AGAIN IN MELBOURNE 🌟 pic.twitter.com/YT23UI3WRd — Eurosport (@eurosport) January 16, 2025

Як зіграли Медведєв та Тьєн

Перші два сети були за американцем (6:3, 7:6), далі росіянин відігрався (7:6, 6:1).

Останній сет закінчився на тай-брейку, де сильнішим був саме 19-річний Тьєн.

У наступному колі він зіграє проти представника Франції Корнела Муте.

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