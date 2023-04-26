Российский теннисист Котов обругал родную мать во время матча

Павел Котов с одной из своих наград. Фото: instagram.com/_kotov_pavel_/

В квалификации престижного теннисного турнира в Мадриде произошел скандал. Во время одного из матчей теннисист позволил себе нецензурно выругаться в адрес зрителей.

Россиянин Павел Котов попросил родную маму "закрыть рот", сообщает портал Новини. LIVE.

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Скандал на корте

В первом раунде квалификации грунтового турнира серии "Мастерс" в Мадриде (Испания) Павел Котов встретился с бельгийцем Киммером Коппеянсом. В третьем сете россиянин выигрывал со счетом 5:2, однако затем начал терять свое преимущество. При счете 5:3 (0:30) на своей подаче Котов разозлился и в грубой форме попросил замолчать свою маму, которая поддерживала его на трибуне.

"Мама, если ты сейчас не завалишь е**ло, я дам мячиком в тебя, это понятно?" — сердито выкрикнул Павел Котов.

В итоге россиянин добился волевой победы — 6:4, 3:6, 7:6. В финале квалификации Павел Котов встретился с Йосуке Ватануки. Он уступил японцу со счетом 6:7 (7:9), 6:3, 7:6 (7:3).

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