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Известный теннисист обругал родную мать во время матча

26 апреля 2023 12:28
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Российский теннисист Котов обругал родную мать во время матча
Павел Котов с одной из своих наград. Фото: instagram.com/_kotov_pavel_/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В квалификации престижного теннисного турнира в Мадриде произошел скандал. Во время одного из матчей теннисист позволил себе нецензурно выругаться в адрес зрителей. 

Россиянин Павел Котов попросил родную маму "закрыть рот", сообщает портал Новини. LIVE. 

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Скандал на корте

В первом раунде квалификации грунтового турнира серии "Мастерс" в Мадриде (Испания) Павел Котов встретился с бельгийцем Киммером Коппеянсом. В третьем сете россиянин выигрывал со счетом 5:2, однако затем начал терять свое преимущество. При счете 5:3 (0:30) на своей подаче Котов разозлился и в грубой форме попросил замолчать свою маму, которая поддерживала его на трибуне.

"Мама, если ты сейчас не завалишь е**ло, я дам мячиком в тебя, это понятно?" — сердито выкрикнул Павел Котов. 

В итоге россиянин добился волевой победы — 6:4, 3:6, 7:6. В финале квалификации Павел Котов встретился с Йосуке Ватануки. Он уступил японцу со счетом 6:7 (7:9), 6:3, 7:6 (7:3). 

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