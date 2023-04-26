Російський тенісист Котов вилаяв рідну матір під час матчу

Павло Котов із однією зі своїх нагород. Фото: instagram.com/_kotov_pavel_/

У кваліфікації престижного тенісного турніру у Мадриді стався скандал. Під час одного із матчів тенісист дозволив собі нецензурно вилаятися на адресу глядачів.

Росіянин Павло Котов попросив рідну маму "закрити рота", повідомляє портал Новини. LIVE.

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У першому раунді кваліфікації ґрунтового турніру серії "Мастерс" у Мадриді (Іспанія) Павло Котов зустрівся з бельгійцем Кіммером Коппеянсом. У третьому сеті росіянин вигравав із рахунком 5:2, проте потім почав втрачати свою перевагу. З рахунком 5:3 (0:30) на своїй подачі Котов розлютився і в грубій формі попросив замовкнути свою маму, яка підтримувала його на трибуні.

"Мамо, якщо ти зараз не завалиш е**ло, я дам м'ячиком у тебе, це зрозуміло?" — сердито вигукнув Павло Котов.

У результаті росіянин здобув вольову перемогу — 6:4, 3:6, 7:6. У фіналі кваліфікації Павло Котов зустрівся із Йосуке Ватанукі. Він поступився японцеві з рахунком 6:7 (7:9), 6:3, 7:6 (7:3).

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