Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow Відомий тенісист вилаяв рідну матір під час матчу arrow

Відомий тенісист вилаяв рідну матір під час матчу

26 квітня 2023 12:28
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Російський тенісист Котов вилаяв рідну матір під час матчу
Павло Котов із однією зі своїх нагород. Фото: instagram.com/_kotov_pavel_/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

У кваліфікації престижного тенісного турніру у Мадриді стався скандал. Під час одного із матчів тенісист дозволив собі нецензурно вилаятися на адресу глядачів.

Росіянин Павло Котов попросив рідну маму "закрити рота", повідомляє портал Новини. LIVE.

Читайте також:

Скандал на корті

У першому раунді кваліфікації ґрунтового турніру серії "Мастерс" у Мадриді (Іспанія) Павло Котов зустрівся з бельгійцем Кіммером Коппеянсом. У третьому сеті росіянин вигравав із рахунком 5:2, проте потім почав втрачати свою перевагу. З рахунком 5:3 (0:30) на своїй подачі Котов розлютився і в грубій формі попросив замовкнути свою маму, яка підтримувала його на трибуні.

"Мамо, якщо ти зараз не завалиш е**ло, я дам м'ячиком у тебе, це зрозуміло?" — сердито вигукнув Павло Котов.

 

 

У результаті росіянин здобув вольову перемогу — 6:4, 3:6, 7:6. У фіналі кваліфікації Павло Котов зустрівся із Йосуке Ватанукі. Він поступився японцеві з рахунком 6:7 (7:9), 6:3, 7:6 (7:3).

Нагадаємо, майбутній тренер "Челсі" Маурісіо Почеттіно вимагає купити влітку результативного нападаючого.

Футболісти збірної України Віктор Циганков та Андрій Лунін провалили матч чемпіонату Іспанії, в якому "Жирона" обіграла "Реал".

У лондонському "Челсі" незадоволені Михайлом Мудриком. Українця можуть замінити іншим футболістом.

Найгарячіша спортсменка світу Аліка Шмідт показала ідеальну фігуру в жовтому купальнику.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

13:48 "Повна мобілізація" в Україні: що це таке та хто під неї підпадає

20:30 Що загрожує одеситам за неявку до військкомату

15:34 Дружина Усика похизувалась фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку

Вадим Столар: ЗСУ з перших днів масштабного вторгнення отримують допомогу від нашого Фонду

07:23 Буде дві категорії споживачів: як планують підвищувати тарифи на електрику

07:40 Оперативна ситуація на фронті: Генштаб попереджує про нові ракетні удари

19:17 Яремчук гратиме в одному чемпіонаті з Мудриком та Зінченком

17:55 Якщо вручили повістку прямо в авто: адвокат розповів, чи це законно

21:00 Синоптики розповіли, коли в Україну прийде весняне тепло

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB