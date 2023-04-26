Російський тенісист Котов вилаяв рідну матір під час матчу

Відомий тенісист вилаяв рідну матір під час матчу
У кваліфікації престижного тенісного турніру у Мадриді стався скандал. Під час одного із матчів тенісист дозволив собі нецензурно вилаятися на адресу глядачів.
Росіянин Павло Котов попросив рідну маму "закрити рота", повідомляє портал Новини. LIVE.
Скандал на корті
У першому раунді кваліфікації ґрунтового турніру серії "Мастерс" у Мадриді (Іспанія) Павло Котов зустрівся з бельгійцем Кіммером Коппеянсом. У третьому сеті росіянин вигравав із рахунком 5:2, проте потім почав втрачати свою перевагу. З рахунком 5:3 (0:30) на своїй подачі Котов розлютився і в грубій формі попросив замовкнути свою маму, яка підтримувала його на трибуні.
"Мамо, якщо ти зараз не завалиш е**ло, я дам м'ячиком у тебе, це зрозуміло?" — сердито вигукнув Павло Котов.
У результаті росіянин здобув вольову перемогу — 6:4, 3:6, 7:6. У фіналі кваліфікації Павло Котов зустрівся із Йосуке Ватанукі. Він поступився японцеві з рахунком 6:7 (7:9), 6:3, 7:6 (7:3).
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