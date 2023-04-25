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Известный теннисист призвал украинцев массово готовиться идти на фронт

25 апреля 2023 20:30
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев
Стаховский призвал украинцев массово готовиться идти на фронт
Украинский теннисист Сергей Стаховский в рядах ВСУ. Фото: Instagram/stako_s
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев

Украинский теннисист Сергей Стаховский напомнил украинцам, что полномасштабная война с Россией продолжается. Он считает, что оружие в руки рано или поздно придется взять каждому, поэтому лучше начать учиться военному делу уже прямо сейчас.

Об этом Сергей написал в своем Instagram.

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Защищать страну придется каждому

Сергей Стаховский призывает украинских мужчин проходить военную подготовку уже сейчас, пока есть время и возможность. Он убежден, что в таком случае, когда придет время идти на фронт, шансы выжить и быть полезным для ВСУ значительно увеличатся.

"Все, кто сейчас дома и считает, что война уже завершается или что его это не коснется, очень сильно ошибаются. Оружие в руки придется взять каждому из нас... раньше или позже.

Поэтому пока вы дома и живете спокойной жизнью, помните, что за каждый спокойный день кто-то из наших братьем отдал жизнь. Готовьтесь к военному делу, пока у вас есть возможность выбирать инструкторов, курсы и направление. Когда вас мобилизуют, ваши шансы быть успешным воином и выжить повысятся в разы.

Наша сила в единстве и преданности друг другу и нашей Украине. Вместе нас не одолеть", — написал теннисист.

Сам Стаховский защищает страну в рядах ВСУ. С самого начала полномасштабной войны он активно помогает Украине защищать свои границы.

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