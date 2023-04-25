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Відомий тенісист закликав українців масово готуватися йти на фронт

25 квітня 2023 20:30
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев
Стаховський закликав українців масово готуватися йти на фронт
Український тенісист Сергій Стаховський в лавах ЗСУ. Фото: Instagram/stako_s
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев

Український тенісист Сергій Стаховський нагадав українцям, що повномасштабна війна з Росією триває. Він вважає, що зброю до рук рано чи пізно доведеться взяти кожному, тому краще почати вчитися військовій справі вже прямо зараз. 

Про це Сергій написав у своєму Instagram.

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Захищати країну доведеться кожному  

Сергій Стаховський закликає українських чоловіків проходити військову підготовку вже зараз, поки є час і можливість. Він переконаний, що в такому випадку, коли прийде час йти на фронт, шанси вижити та бути корисним для ЗСУ значно збільшаться. 

"Всі, хто зараз вдома й вважає, що війна вже завершується або що його це не торкнеться, дуже сильно помиляються. Зброю до рук доведеться взяти кожному з нас... раніше або пізніше.

Тому, поки ви вдома й живете спокійним життям, пам’ятайте, що за кожен спокійний день хтось з наших побратимів віддав життя. Готуйтесь до військової справи, поки у вас є можливість обирати інструкторів, курси та напрямок. Коли вас мобілізують, ваші шанси бути успішним воїном та вижити підвищаться в рази.

Наша сила в єдності й відданості один одному та неньці Україні. Разом нас не подолати", — написав тенісист.

Сам Стаховський захищає країну в лавах ЗСУ. З самого початку повномасштабної війни він активно допомагає боронити кордони нашої держави. 

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