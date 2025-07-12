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Главная Спорт Известный тренер победил онкологию — что говорили врачи

Известный тренер победил онкологию — что говорили врачи

Ua ru
Дата публикации 12 июля 2025 17:35
Луи ван Гал после излечения от рака поделился планами
Луи Ван Гал во время работы в сборной Нидерландов. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Легендарный голландский тренер Луи ван Гал официально объявил о полной победе над раком простаты. Он боролся с этим недугом с 2022 года.

После нескольких операций и долгого периода восстановления, он с уверенностью сказал, что болезнь больше его не беспокоит, сообщает Reuters.

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Луи ван Гал признал, что на пике борьбы ему было тяжело справляться с последствиями и даже приходилось скрывать физические проявления болезни. Он рассказал, что специально выбирал темные брюки, чтобы не привлекать внимания, когда сталкивался с проблемами контроля тела на публике. 

"Я стоял на сцене и не мог сдержать себя" — эту ситуацию он вспомнил как самый трудный эпизод своего пути, но добавил, что все осталось позади, и теперь он чувствует себя здоровым человеком. 

Луи Ван Гаал
Луи ван Гал со своей женой. Фото: instagram.com/louisvangaal.official/

Что дальше ждет ван Гала

Тренер отметил, что боролся не только с физическими проявлениями болезни, но и с эмоциональной нагрузкой, и сегодня чувствует себя значительно лучше. Он подчеркнул, что теперь регулярно проходит осмотры, и его здоровье постепенно восстанавливается.

В последние годы ван Гал уже не работает в клубном футболе и занял роль советника в "Аяксе". Среди его достижений — титулы с "Аяксом", "Барселоной", "Баварией", "Манчестер Юнайтед", бронза на чемпионате мира-2014 и новые амбиции в роли наставника сборных, в том числе потенциальных Англии или Германии. 

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спорт футбол Нидерланды Барселона тренер онкология
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
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