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Головна Спорт Відомий тренер переміг онкологію — що говорили лікарі

Відомий тренер переміг онкологію — що говорили лікарі

Ua ru
Дата публікації: 12 липня 2025 17:35
Луї ван Гал після лікування від раку поділився планами
Луї Ван Гал під час роботи у збірній Нідерландів. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Легендарний голландський тренер Луї ван Гал офіційно оголосив про повну перемогу над раком простати. Він боровся з цією недугою з 2022 року.

Після кількох операцій та довгого періоду відновлення, він з упевненістю сказав, що хвороба більше його не турбує, повідомляє Reuters.

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Луї ван Гал визнав, що на піку боротьби йому було важко справлятися з наслідками й навіть доводилося приховувати фізичні прояви хвороби. Він розповів, що спеціально вибирав темні штани, щоб не привертати уваги, коли стикався з проблемами контролю тіла на публіці.

"Я стояв на сцені й не міг стримати себе ", — цю ситуацію він пригадав як найважчий епізод свого шляху, але додав, що все залишилося позаду, і тепер він почувається здоровою людиною.

Луи Ван Гаал
Луї ван Гал зі своєю дружиною. Фото: instagram.com/louisvangaal.official/

Що далі чекає на ван Гала

Тренер зазначив, що боровся не тільки з фізичними проявами хвороби, а й з емоційним навантаженням, і сьогодні почувається значно краще. Він підкреслив, що тепер регулярно проходить огляди, і його здоров'я поступово відновлюється.

Останніми роками ван Гал уже не працює в клубному футболі й посів роль радника в "Аяксі". Серед його досягнень — титули з "Аяксом", "Барселоною", "Баварією", "Манчестер Юнайтед", бронза на чемпіонаті світу 2014 року та нові амбіції в ролі наставника збірних, зокрема потенційних Англії або Німеччини.

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спорт футбол Нідерланди Барселона тренер онкологія
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
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