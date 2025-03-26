Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Известный тренер поддержал Реброва перед отбором на ЧМ-2026 arrow

Известный тренер поддержал Реброва перед отбором на ЧМ-2026

26 марта 2025 14:03
Иван Крутогоров - Редактор
Ребров получил неожиданную поддержку после провала сборной Украины
Тренер Сергей Ребров (слева) во время матча. Фото: instagram.com/rebrov_serhiy/
Иван Крутогоров - Редактор

Бывший главный тренер "Александрии" Владимир Шаран поделился мнением о шансах сборной Украины пройти отбор на ЧМ-2026. Специалист призвал не переоценивать соперников национальной команды.

Шаран уверен, что шансы сборной Украины выйти на Кубок Мира высоки, сообщает NV

Читайте также:

Соперника сборной Украины в отборочной кампании на чемпионат мира 2026 года стали национальные команды Франции, Исландии и Азербайджана. Владимир Шаран считает, что команда Сергея Реброва может успешно справиться с этими противниками и завоевать путевку на Мундиаль. 

Сергей Ребров
Сергей Ребров отвечает на вопросы журналистов. Фото: instagram.com/rebrov_serhiy/

Шаран оценил игру сборной Украины

Эксперт проанализировал игру французской сборной в недавних матчах плей-офф Лиги Наций с Хорватией. Шаран считает, "трехцветные" заслуженно победили "клетчатых", и Украине не повезло, что ей достался такой соперник. 

"У команды Реброва есть все шансы занять второе место в группе. Если мы не сможем опередить Азербайджан и Исландию в борьбе за вторую позицию, то время нам играть в Дивизионе C Лиги Наций", — заявил Шаран.

По мнению эксперта, если Украина не сможет справиться с Азербайджаном и Исландией, тогда дела в команде действительно идут не лучшим образом. Тренер уверен, что "сине-желтые" могут успешно сыграть даже против Франции, но в целом команде Реброва пока рано выступать в элитном дивизионе Лиги Наций. 

Напомним, президент "Динамо" объяснил Александру Шовковскому главную задачу команды на сезон. 

В "Шахтере" сделали неожиданный выбор в пользу нового главного тренера "горняков". 

Василий Ломаченко впервые за долгие месяцы прервал молчание и выступил с заявлением

Артем Милевский снова удивил своих поклонников неожиданным высказыванием

спорт футбол Сборная Украины по футболу Лига Наций Сергей Ребров ЧМ-2026 по футболу
Реклама
Реклама
Реклама