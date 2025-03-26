Ребров получил неожиданную поддержку после провала сборной Украины

Тренер Сергей Ребров (слева) во время матча. Фото: instagram.com/rebrov_serhiy/

Бывший главный тренер "Александрии" Владимир Шаран поделился мнением о шансах сборной Украины пройти отбор на ЧМ-2026. Специалист призвал не переоценивать соперников национальной команды.

Шаран уверен, что шансы сборной Украины выйти на Кубок Мира высоки, сообщает NV.

Читайте также:

Соперника сборной Украины в отборочной кампании на чемпионат мира 2026 года стали национальные команды Франции, Исландии и Азербайджана. Владимир Шаран считает, что команда Сергея Реброва может успешно справиться с этими противниками и завоевать путевку на Мундиаль.

Сергей Ребров отвечает на вопросы журналистов. Фото: instagram.com/rebrov_serhiy/

Шаран оценил игру сборной Украины

Эксперт проанализировал игру французской сборной в недавних матчах плей-офф Лиги Наций с Хорватией. Шаран считает, "трехцветные" заслуженно победили "клетчатых", и Украине не повезло, что ей достался такой соперник.

"У команды Реброва есть все шансы занять второе место в группе. Если мы не сможем опередить Азербайджан и Исландию в борьбе за вторую позицию, то время нам играть в Дивизионе C Лиги Наций", — заявил Шаран.

По мнению эксперта, если Украина не сможет справиться с Азербайджаном и Исландией, тогда дела в команде действительно идут не лучшим образом. Тренер уверен, что "сине-желтые" могут успешно сыграть даже против Франции, но в целом команде Реброва пока рано выступать в элитном дивизионе Лиги Наций.

Напомним, президент "Динамо" объяснил Александру Шовковскому главную задачу команды на сезон.

В "Шахтере" сделали неожиданный выбор в пользу нового главного тренера "горняков".

Василий Ломаченко впервые за долгие месяцы прервал молчание и выступил с заявлением.

Артем Милевский снова удивил своих поклонников неожиданным высказыванием.