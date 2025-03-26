Ребров отримав несподівану підтримку після провалу збірної України

Тренер Сергій Ребров (ліворуч) під час матчу. Фото: instagram.com/rebrov_serhiy/

Колишній головний тренер "Олександрії" Володимир Шаран поділився думкою про шанси збірної України пройти відбір на ЧС-2026. Фахівець закликав не переоцінювати суперників національної команди.

Шаран упевнений, що шанси збірної України вийти на Кубок Світу високі, повідомляє NV.

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Суперниками збірної України у відбірковій кампанії на чемпіонат світу 2026 року стали національні команди Франції, Ісландії та Азербайджану. Володимир Шаран вважає, що команда Сергія Реброва може успішно впоратися з цими супротивниками й здобути путівку на Мундіаль.

Сергій Ребров відповідає на запитання журналістів. Фото: instagram.com/rebrov_serhiy/

Шаран оцінив гру збірної України

Експерт проаналізував гру французької збірної в нещодавніх матчах плей-офф Ліги Націй із Хорватією. Шаран вважає, "триколірні" заслужено перемогли "картатих", і Україні не пощастило, що їй дістався такий суперник.

"У команди Реброва є всі шанси посісти друге місце в групі. Якщо ми не зможемо випередити Азербайджан та Ісландію в боротьбі за другу позицію, то час нам грати в Дивізіоні C Ліги Націй", — заявив Шаран.

На думку експерта, якщо Україна не зможе впоратися з Азербайджаном та Ісландією, тоді справи в команді справді йдуть не найкращим чином. Тренер упевнений, що "синьо-жовті" можуть успішно зіграти навіть проти Франції, але загалом команді Реброва поки зарано виступати в елітному дивізіоні Ліги Націй.

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