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Известный тренер сравнил потенциал Динамо и Шахтера

23 января 2025 14:50
Станислав Костюк - Редактор
Кучер назвал главное преимущество Шахтера над Динамо
Игроки "Динамо" Александр Пихаленок (слева) и Виталий Буяльский. Фото: пресс-служба клуба
Станислав Костюк - Редактор

Бывший главный тренер "Днепра-1" Александр Кучер назвал украинскую команду, состав которой лучше всего укомплектован. Эксперт сравнил перспективы донецкого "Шахтера" и киевского "Динамо". 

Кучер объяснил, почему "горняки" отстали от киевлян в турнирной таблице УПЛ, сообщает "Украинский футбол". 

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Донецкий "Шахтер" стал единственной украинской командой, которая продолжает борьбу в Лиге чемпионов и не утратила шансы на выход в плей-офф турнира. Александр Кучер считает, что "горнякам" можно не играть активную роль на зимнем трансферном рынке. Состав команды неплохо укомплектован, а летом можно будет точечно его усилить. 

Шахтер Донецк
Футболисты "горняков" перед игрой Лиги чемпионов. Фото: пресс-служба клуба

Отличие "Шахтера" от "Динамо" 

По мнению Кучера, команда Марино Пушича доминирует в большинстве матчей чемпионата Украины. Однако "горняки" потеряли много очков в первой половине сезона. Эксперт уверен, что причина заключается не в игровых характеристиках "Шахтера". 

"Команда Пушича вальяжно подходил к некоторым матчам. Это проблема на психологическом уровне, правильной настройке на поединки. Я не хочу унизить ни "Динамо", ни какой-либо другой украинский клуб, но по уровню игроков "Шахтер" на голову всех сильнее, нет им равных", — заявил Кучер. 

Напомним, главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола ответил на вопрос об отставке после поражения в Лиге чемпионов. 

Наставник французского "ПСЖ" Луис Энрике сделал важное заявление о Хосепе Гвардиоле после победы над "Манчестер Сити". 

"Ливерпуль" уже начал искать замену Мохаммеду Салаху, который так и не продлил контракт с клубом. 

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спорт футбол ФК Шахтер Динамо УПЛ Александр Кучер

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

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