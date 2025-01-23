Кучер назвал главное преимущество Шахтера над Динамо

Игроки "Динамо" Александр Пихаленок (слева) и Виталий Буяльский. Фото: пресс-служба клуба

Бывший главный тренер "Днепра-1" Александр Кучер назвал украинскую команду, состав которой лучше всего укомплектован. Эксперт сравнил перспективы донецкого "Шахтера" и киевского "Динамо".

Кучер объяснил, почему "горняки" отстали от киевлян в турнирной таблице УПЛ, сообщает "Украинский футбол".

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Донецкий "Шахтер" стал единственной украинской командой, которая продолжает борьбу в Лиге чемпионов и не утратила шансы на выход в плей-офф турнира. Александр Кучер считает, что "горнякам" можно не играть активную роль на зимнем трансферном рынке. Состав команды неплохо укомплектован, а летом можно будет точечно его усилить.

Футболисты "горняков" перед игрой Лиги чемпионов. Фото: пресс-служба клуба

Отличие "Шахтера" от "Динамо"

По мнению Кучера, команда Марино Пушича доминирует в большинстве матчей чемпионата Украины. Однако "горняки" потеряли много очков в первой половине сезона. Эксперт уверен, что причина заключается не в игровых характеристиках "Шахтера".

"Команда Пушича вальяжно подходил к некоторым матчам. Это проблема на психологическом уровне, правильной настройке на поединки. Я не хочу унизить ни "Динамо", ни какой-либо другой украинский клуб, но по уровню игроков "Шахтер" на голову всех сильнее, нет им равных", — заявил Кучер.

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