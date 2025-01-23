Кучер назвав головну перевагу Шахтаря над Динамо

Гравці "Динамо" Олександр Піхальонок (ліворуч) й Віталій Буяльський. Фото: пресслужба клубу

Колишній головний тренер "Дніпра-1" Олександр Кучер назвав українську команду, склад якої найкраще укомплектований. Експерт порівняв перспективи донецького "Шахтаря" та київського "Динамо".

Кучер пояснив, чому "гірники" відстали від киян у турнірній таблиці УПЛ, повідомляє "Український футбол".

Читайте також:

Донецький "Шахтар" став єдиною українською командою, яка продовжує боротьбу в Лізі чемпіонів і не втратила шанси на вихід у плей-офф турніру. Олександр Кучер вважає, що "гірникам" можна не грати активну роль на зимовому трансферному ринку. Склад команди непогано укомплектований, а влітку можна буде точково його підсилити.

Футболісти "гірників" перед грою Ліги чемпіонів. Фото: пресслужба клубу

Відмінність "Шахтаря" від "Динамо"

На думку Кучера, команда Марино Пушича домінує в більшості матчів чемпіонату України. Однак "гірники" втратили багато очок у першій половині сезону. Експерт упевнений, що причина полягає не в ігрових характеристиках "Шахтаря".

"Команда Пушича вальяжно підходила до деяких матчів. Це проблема на психологічному рівні, правильному настроюванні на поєдинки. Я не хочу принизити ні "Динамо", ні якийсь інший український клуб, але за рівнем гравців "Шахтар" на голову всіх сильніший, ні їм рівних", — заявив Кучер.

Нагадаємо, головний тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола відповів на запитання про відставку після поразки в Лізі чемпіонів.

Наставник французького "ПСЖ" Луїс Енріке зробив важливу заяву про Хосепа Гвардіолу після перемоги над "Манчестер Сіті".

"Ліверпуль" уже почав шукати заміну Мохаммеду Салаху, який так і не продовжив контракт із клубом.

У Олександра Усика може з'явитися новий суперник — хто це й що про нього відомо.